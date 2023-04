Deluxe en concert au Palais Nikaïa de Nice samedi 22 avril

S’il y a un groupe à voir sur scène, c’est bien Deluxe ! L’année dernière, ils ont enflammé le Nice Jazz Festival. Et, il y a fort à parier que ceux qui y étaient seront présents samedi 22 avril au Palais Nikaïa de Nice pour assister au nouveau show du groupe aixois. La chanteuse Liliboy et ses compères moustachus, à l’énergie hautement contagieuse, vont entraîner le public dans leurs chorégraphies endiablées !

Les six membres de Deluxe reviennent plus athlétiques que jamais avec un nouveau spectacle pensé pour les grandes salles, les Zéniths, où ils donneront enfin vie à leurs fantasmes les plus fous ! Au programme : pyrotechnie, haute voltige, fauconnerie et culturisme… Après le très musclé Moustache Gracias Tour, qui a compté plus de soixante-dix concerts l’année dernière, les moustachus de Deluxe seront en pleine forme et réserveront de bien belles surprises au public azuréen ! Les Niçois et les touristes qui se trouvaient au bon endroit au bon moment en ont eu un petit aperçu le 5 avril lors du mini-concert que le groupe a donné sur la place Masséna !

Deluxe en concert au Palais Nikaïa de Nice (163 boulevard du Mercantour, 06200 Nice) samedi 22 avril à 20h30.

Tarifs (frais de location inclus) : normal 33 euros, placement debout/assis libre. Tarif réduit (PMR/CE/groupes) : 29 euros. Locations : points de vente habituels et sur https://my.weezevent.com/deluxe-palais-nikaia