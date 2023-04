Mehdi Djaadi sur les planches de l’Olympia le16 juin 2023

Partagez





Un « coming-out » spirituel, inédit et inhabituel, drôle, multiculturel et réjouissant, voilà le spectacle dans lequel nous invite à plonger Mehdi Djaadi. Grandir dans un quartier populaire, arrêter l’école à 15 ans, tomber dans la délinquance, la drogue, dormir dans la rue. Mais croire en ses rêves et devenir acteur.

Dans ce seul-en-scène, Mehdi nous raconte son parcours hors du commun : ses origines, son histoire, mais aussi sa foi à rebours des temps présents, lui le musulman devenu chrétien mais qui ne renie rien. Il foulera cette fois-ci les planches du mythique Olympia le 16 juin 2023 pour une date exceptionnelle.

Spectacle le 16 juin 2023 à 20h

Olympia, 28 Bd des Capucines, 75009 Paris

Tél : 01 47 42 94 88

Tarifs : de 25 à 61 euros

