Mehdi Djaadi : le fabuleux destin d’un chameau chez les cathos

Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd’hui catholique et comédien dans des milieux ultras progressistes et athées. Ce n’est pas toujours évident !

Au premier abord, le pitch de « Coming Out » parait tendancieux, voué à créer la polémique, à stigmatiser la religion musulmane. Au second, on se dit qu’on est vraiment con de penser une chose pareille. Au troisième, on repense au spectacle de Régis Vlachos, « Dieu est mort, et moi non plus j’me sens pas très bien » et à son 11ème commandement : Rigoler de ton prochain, tu as le droit. Blasphémer aussi, jusqu’à ce que la connerie ait un sens.

Alors on se détend, et à l’éternelle question « Peut-on rire de tout ? ». On répond Amen, surtout quand c’est fait avec intelligence, subtilité et vérité. Et Mehdi Djaadi l’a bien compris. Il avoue dès les premières minutes avoir pensé à nommer son spectacle « Apostat ». Par crainte d’une fatwa, il a préféré se la jouer « spectacle subventionné » avec « Coming Out ». Le ton est donné.

Il était une foi

Le jeu de mot est facile, mais il est bien question dans « Coming Out » de la recherche d’une foi et non de la foi.

Celle qui forge un enfant avec une éducation musulmane rigoriste. Celle d’un fils qui a pour exemple un père antisémite. Celle d’un adolescent qui grandit dans un monde post 11 septembre. D’une jeunesse périphérique perdue, dont l’absence d’intégration mène à la déscolarisation.

Il était une fois Mehdi Djaadi, un immigré de la République qui a retrouvé sa foi.

Un chameau au pays des cathos

Mehdi Djaadi nous raconte tout, avec humour et sincérité. Un parcours chaotique, de familles d’accueil à un séjour en prison, en passant par une école de théâtre en Lausanne et une nomination comme révélation aux Césars 2016. Mehdi a été renié, condamné, révélé, et c’est la foi qui l’a apaisé.

Qu’importe le dogme, il y a des blessures qui nécessitent d’entendre des voix.

Mehdi Djaadi se rêvait prêcheur évangélique de télé-achat, il est devenu charismatique et musulman catholique. « Coming Out » nous converti à sa finesse d’écriture et son talent d’interprétation. La standing ovation qu’il a reçu à la fin était amplement méritée.

Prochainement au Théâtre du Gymnase, pour 19 représentations exceptionnelles.