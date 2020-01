Dieu est mort, et Régis Vlachos nous le rend bien

C’est l’histoire réjouissante de la mort de Dieu par un petit garçon qui grandit et qui n’est pas content. Un souvenir féminin à la guitare électrique qui le hante. Une genèse qui foire. Des souvenirs d’enfance poétiques et décalés. Des règlements de compte. Un cours de philo qui dégénère. Une séance chez le psy qui ne sert à rien. Michel Sardou, François Mitterand, des prophètes…

Putain 5 ans.

Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski… Le 7 janvier 2015, deux hommes armés pénètrent dans les locaux de Charlie Hebdo. Elsa Cayat, Bernard Maris, Mustapha Ourrad, Michel Renaud…

La France se fige.

Une attaque terroriste. 12 morts. Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet… 11 blessés.

Le choc, l’incompréhension, la peur. Pourquoi ? Des caricatures de Mahomet. La liberté d’expression. La colère. Résister. Par l’humour. Je suis Charlie.

Dieu est mort, et moi non plus j’me sens pas très bien

Le pire était à venir.

Le 13 novembre. Magnanville, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray… Putain 5 ans.

Zapper et tomber sur Balance Ton Post !. Un débat mouvementé, affligeant, triste.

Recevoir une notification : « La tombe de Wolinski dégradée. » La Mairie de Paris rectifiera une semaine après, et évoque des « nettoyages excessifs« , des « passages de Kärcher très fréquents. » (Libération) Mais uniquement sur le mot Charlie… Une drôle de coïncidence ? La théorie du complot ? Maryse Wolinski, veuve du dessinateur, compte porter plainte.

Putain 5 ans.

Pas de mots face à la profanation de la tombe de Georges Wolinski au cimetière du Montparnasse.

Enfin si, un : nausée. #JeSuisCharlie pic.twitter.com/Q12ibr9WJ9 — 🤘🏻Louison🤘🏻 (@Louison_A) January 7, 2020

Dieu est mort, et les névrosés vont bien

Régis Vlachos a écrit ce pamphlet comico-poético-philosophico-névrotique après les attentats du 7 janvier et 13 novembre 2015. Cette reprise permet de faire un bilan. L’esprit de Charlie existe-t-il encore ?

Les voix des prophètes sont légions, selon les traductions et interprétations qu’on en fait.

Régis Vlachos incarne avec conviction, un homme en plein doute. Bordel, à quel moment ça a déconné ? La laïcité se fait piétiner au quotidien, on s’interdit de rire de l’Islam, on limite notre liberté d’expression.

Car Dieu est mort, notre Père à tous, et nous sommes des enfants qui ont perdu la raison.

Putain 5 ans.

Dieu est mort, et la vie perd tout son sens

Dieu existe-t-il vraiment ? Michel Sardou est-il un prophète incompris ? Et toi l’Algérien, le Tunisien, l’Iranien, l’Afghan, le Vietnamien, le Cambodgien, le Japonais, le Thaïlandais, le Laotien, le Coréen, le Polonais, l’Irlandais, le Jamaïcan, le Philippin, le Libanais, l’Européen, le dissident, les hommes libres, les apatrides, l’anarchiste, le communiste, l’handicapé, l’endimanché, Rantanplan, le monde entier…

Y’a pas moyen qu’on s’aime tous bordel de merde ? Oeil pour oeil, dent pour dent, au nom du Père et de notre esprit de gamin ?

Charlotte Zotto a beau reprendre les Bérurier Noir à la guitare, c’est un silence emplit de tristesse qui lui répond. A quel moment ça a déconné putain ?

Tout ça, ça n’a servi à rien ? On est tous résignés. On a arrêté de picoler en terrasse.

On est tous vidés.

Ce vide qui nous prend la tête et nous fait lever les yeux au ciel. Y’a quelqu’un ? A quoi ça rime cette vie de névrosés, à chercher un sens au vivre ensemble, à cette peur de n’être rien et de redevenir poussière. Y’a-t-il un pilote dans l’avion ?

Dieu est mort, et j’en ai rien à foutre

Dieu est mort n’est pas un prêche, ni une leçon de morale, ni une déclaration une guerre. C’est un acte de contrition sur la bêtise humaine.

Putain 5 ans.

Une confession cathartique. Un doigt d’honneur au politiquement correct.

Le 11ème commandement d’un sale gosse : « Rigoler de ton prochain, tu as le droit. Blasphémer aussi, jusqu’à ce que la connerie est un sens. »

Fluctuat Nec Mergitur.

Dieu est mort, et moi non plus j’me sens pas très bien

Du 7 janvier au 25 février

Mardi 21h

Dimanche 20h

Le Funambule Montmartre