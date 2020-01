Pourquoi les bols chantants tibétains fascinent de plus en plus les français ?

Les bols tibétains sont des instruments de musique ancestraux produisant des vibrations et des sons très puissants. Très utilisés dans la culture bouddhiste ainsi qu’en méditation, ces bols chantants intéressent de plus en plus les français. Zoom sur un instrument hors du commun.

L’histoire du bol tibétain

Si l’on en croit les récits tibétains, l’existence des bols chantants remonterait vers 563-483 av. J-C, du temps de Siddharta Gautama que l’on connait plus sous le nom de Bouddha historique ou tout simplement Bouddha. Il est fabriqué traditionnellement à partir d’une galette composée d’un alliage de 7 métaux censés représenter chacun de nos 7 chakras. La galette sera ensuite martelée des milliers de fois par un artisan qui viendra façonner le bol chantant. Au vu du procédé de fabrication, il est important de souligner qu’un bol tibétain est complètement unique au monde et qu’il est donc impossible de trouver deux bols parfaitement identiques.

Utilisation et intérêt

Les bols tibétains produisent des sons qui facilitent au corps et à l’esprit d’entrer dans un état très profond de relaxation. On retrouve donc naturellement ces bols dans divers endroits de culture bouddhistes comme des temples, des monastères et autres lieux de cultes ou de méditation.

En plus de leur usage traditionnel pour la méditation et les rituels bouddhistes, de nouvelles pratiques utilisant les bols tibétains ont vu le jour. L’une des principales utilisations qui a vu le jour est ce qu’on appelle la sonothérapie. Il s’agit d’une pratique qui consiste à guérir et soigner une personne grâce aux sons et aux vibrations qui émanent du bol tibétain. Parmi les bienfaits présentés on retrouve notamment une diminution significative du stress, un état de relaxation profond ainsi qu’un meilleur équilibre des chakras.

Faire chanter un bol tibétain

Si vous désirez jouer du bol tibétain il n’y a rien de plus simple bien que cela puisse nécessiter un peu de pratique. Donnez une « impulsion » au bol chantant en le frappant d’un coup léger et sec à la fois avec votre maillet pour faire retentir un premier son. Une fois que le son a commencé vous pouvez simplement frotter le contour extérieur du bol avec le maillet. Faites bien attention à effectuer un mouvement régulier pour obtenir un son qui perdure et qui est harmonieux.

Si vous désirez aller plus loin je vous conseille de faire un tour sur l’excellent site de Bertrand et Justine Revel, qui sont de véritables experts sur tous les bols chantants et dont le contenu a été très utile pour la rédaction de cet article.