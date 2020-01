60 activités Montessori en cuisine est un nouvel ouvrage des éditions Nathan, paru en octobre 2019. Un livre pour découvrir l’art culinaire, avec la pédagogie Montessori, qui devient un terrain de découvertes et d’expériences, pour les enfants dès 2 ans.

Le livre, de 192 pages, débute avec un sommaire très complet, détaillé et avec quelques photographies. Une introduction fait suite, affirmant que dans chaque maison, il y a un laboratoire mêlant sciences, nature, saveurs, couleurs, défis et découvertes ! La cuisine est une pièce à ouvrir aux enfants, pour redécouvrir, petits et grands, le plaisir d’utiliser les ustensiles, d’entraîner la main à faire les bons gestes et de préparer un délicieux plat à partager.

Avant de commencer, l’ouvrage invite à faire de l’espace, à adapter le lieu aux enfants, à choisir une activité appropriée, à gérer son temps, à faire attention aux dangers, à préparer les ustensiles et les matériaux. Un listing des choses que l’enfant peut faire, selon son âge est également à retrouver pour mieux se préparer. Enfin, des actions fondamentales sont à découvrir, avant de retrouver les 60 activités suggérées.

Le guide, issu de la pédagogie Montessori, propose des idées, des recettes et des activités pour développer la motricité fine des enfants et l’éveil sensoriel. En effet, les bambins peuvent peler, transvaser, pétrir, modeler, toucher, couper, mais aussi reconnaitre les odeurs, sentir les textures et goûter les saveurs, entre autres. Les activités en cuisine encouragent l’autonomie des enfants, pour préparer, nettoyer, ranger, sortir les ustensiles… Les compétences des bambins sont également développées, tout comme la concentration, la confiance et la créativité. Les activités sont diverses et variées, pour manier, percevoir, ressentir, connaitre et reconnaitre, découvrir, expérimenter, cuisiner, collaborer, mélanger, cuire, goûter, partager… De nombreuses photographies viennent compléter l’ouvrage, permettant de mieux se lancer dans cette aventure et faire la découverte de l’art culinaire, qui fascine toujours.

60 activités Montessori en cuisine est un ouvrage qui propose aux enfants de découvrir, en suivant une certaine pédagogie, l’art culinaire. Des activités variées, pour de premières approches ludiques, avant de réaliser complètement une recette, un plat.