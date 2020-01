Histoires de fantômes du Japon est un bel ouvrage, un hommage au Japon, par Benjamin Lacombe, à travers une interprétation envoûtante et référencée de l’œuvre de Lafcadio Heran. Un livre joliment illustré, paru aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose, fin novembre 2019.

L’auberge dans laquelle il s’était arrêté, lui paraissait être un paradis, et les servantes, des créatures célestes. Le narrateur venait de fuir l’un des ports ouverts, en quête de confort, dans un hôtel européen. Il était donc dans un yukata, assis sur des nattes fraîches et moelleuses, servi par deux jeunes filles aux vois douces et entouré de belles choses. Pour déjeuner, il eut des pousses de bambou et des bulbes de lotus. Comme souvenir, un éventail, qui semblait venir du ciel, lui fut présenté. Sa décoration était sublime, représentant seulement une grande vague qui se brise en écume sur une grève. Le narrateur admirait la vue, toute l’étendue de la jolie ville grise qui suivait la ligne de la côte. Une voix douce et des mots de courtoisie rompirent sa rêverie. La maîtresse de céans était venue pour le remercier du chadai.

C’est, une nouvelle fois, un joli recueil d’histoires que Benjamin Lacombe illustre et présente. L’illustrateur a souhaité mettre en avant ce pays et cette culture qui le fascine, à travers des histoires imprégnées du folklore japonais, recueillis par Lafcadio Hearn. Un écrivain qui a pu recueillir et mettre par écrit les contes et légendes de fantômes japonais, après avoir sillonné les provinces du pays. Les récits sont étranges, curieux, inquiétants et fascinants, mis en beauté par le trait délicat de Benjamin Lacombe. En effet, le dessin est somptueux, tant par le trait fin et précis, que par la fluidité et les rondeurs. Les illustrations sont somptueuses, envoûtantes, troublantes et doucement colorées. L’ouvrage se complète avec deux règles de jeu de yôkai, et de deux plateaux de jeu, pour découvrir ces jeux d’estampes populaires.

Histoires de fantômes du Japon est un très bel ouvrage, un hommage au Japon, à ses histoires et légendes de fantômes, à sa culture et ses croyances et à sa beauté. Un livre majestueux, au trait subtil, et aux histoires dépaysantes et envoûtantes.