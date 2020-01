Les tops 5 des films coréens à voir

Désormais, les films coréens ne passent plus inaperçus dans le monde du cinéma. Ils deviennent de plus en plus adulés et récompensés dans de nombreux festivals. Les films coréens sont poétiques, tendres, romantiques et surtout sans violences. Ils attirent particulièrement les jeunes générations. Mais quelles sont les meilleurs films coréens à ne pas rater ?

Dernier train pour Busan (2016)

Si vous êtes un fan de zombie, ce film est parfait pour vous. C’est un film d’horreur sud-coréen écrit par Yeon Sang-Ho faisant suite au film d’animation Seoul Station. Il parle d’une dispersion de virus dans le pays. L’histoire commence quand un chauffeur de camion désinfecté a percuté une chevrette qui contient des morts-vivants. Parallèlement, un père emmène sa fille visiter sa mère en prenant un train KTX de Séoul à Busan. Mais juste avant le départ, une jeune fille qui semblait malade a réussi à monter dans le train avec eux. Une fois que le train a quitté la gare, de nombreux individus ont attaqué le chef de quai. En même temps, les chaînes de télévision dans le train diffusent la présence des troubles dans de nombreuses villes du pays.

Les passagers vont-ils arriver destination ?

Parasite (2019)

Parasite a remporté la Palme d’Or lors du Festival de Cannes 2019, une première pour un film coréen.

C’est l’histoire d’une famille vivant dans un sous-sol délabré avec un salaire misérable. Il y a le père, la mère, Ki-woo et sa soeur. Un jour, un ami de Ki-woo est venu lui proposer de devenir un tuteur d’Anglais de la fille d’une famille riche nommée Park. Depuis, le fils a établi un lien de confiance entre lui et ses employeurs tout en gagnant un salaire bien gras. Sa famille met alors en place un plan diabolique pour être également engagée : son père comme chauffeur, sa mère en tant que bonne et sa sœur comme une professeure d’art à leur fils.

The Handmaiden ou Mademoiselle (2016)

Mademoiselle est un film de type drame et thriller : suave, érotique, raffiné et diabolique. C’est une merveilleuse réalisation qui a gagné le prix de la meilleure direction artistique lors du Festival de Cannes en 2016.

The Handmaiden a été inspiré d’un roman britannique. Le réalisateur, Chan-wook, met en première ligne les personnages féminins, leurs techniques de manipulation et de faux-semblants. C’est l’histoire d’une jeune femme fortunée appelée dame Hideko qui vit dans un grand manoir avec son oncle escroc et tyrannique Fujiwara surnommé Le Comte. À ne pas rater !

Poetry ou Le Poème (2010)

Poetry a obtenu le Prix du scénario au Festival de Cannes en 2010. C’est une histoire de Mija, une femme âgée de 66 ans qui est affectée par la maladie d’Alzheimer. Elle vit seule avec son petit fils Wook, un collégien. Passionnée de poésie, elle passe ses journées à s’occuper de son petit-fils et en prenant soin d’un homme malade. L’histoire prend une tournure inattendue lorsqu’une jeune fille dans le même collège que son petit-fils s’est suicidée pour des raisons inexpliquées. Un homme téléphone alors à Mija, voulant la voir à tout prix. Que voulait-il lui dire ?

Ivre de femmes et de peinture (2002)

Ce film dramatique sud-coréen écrit par Kwon-taek est le premier film coréen ayant obtenu un prix pendant le Festival de Cannes en 2002 : le prix de la mise en scène. Vous allez découvrir l’histoire d’un peintre nommé Jang Seung-Ub pendant la fin du XIXe siècle. Il a deux passions : l’art et sa mode de vie libertine. L’artiste a un amour immodéré pour l’alcool et c’est un amateur de femmes.