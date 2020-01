Roméo le p’tit éléphant – Mon livre découpé

Une nouvelle collection est à découvrir aux éditons Flammarion, qui offre des livres au format unique, et faciles à manipuler pour les tout-jeunes lecteurs, dès 6 mois. Roméo le p’tit éléphant est paru en janvier 2020, tout comme Coco le p’tit croco, Léo la p’tite pieuvre et Lucas le p’tit lion.

Qui se cache derrière les pommes ? C’est avec cette question que débute l’ouvrage, pour interpeller les tout-jeunes lecteurs. Pour deviner, il faut bien regarder la forme de son nez… En effet, il s’agit d’un éléphant rigolo, qui s’appelle Roméo. L’animal aime prendre soin de ses amis, comme Anatole. Sous la pluie, Roméo accourt avec un parapluie, pour abriter des gouttes d’eau, le petit rossignol. Ensemble, les deux amis rendent visite à Coco, le crocodile. Il sautille sous un pommier pour essayer de décrocher son goûter, mais pouvoir y arriver. Roméo décide alors, de venir en aide, à son ami…

Le livre possède un format original. Il est, tout d’abord petit, facile à prendre en main, avec des pages assez épaisses, pour être pratiques à tourner. Il est, également, découpé de manière amusante, suivant les formes de l’éléphant Roméo. Toute la collection est ainsi, avec des formats uniques, propres à chacun, et faciles à manipuler. Le thème des animaux est bien choisi et plaira aux jeunes lecteurs qui, de plus, pourront les retrouver dans certains autres ouvrages. En effet, les animaux se croisent dans ces petits livres aux histoires simples et efficaces, amusantes et joyeuses. L’amitié et l’entraide sont au cœur de cet ouvrage qui offre un récit tendre, bien rythmé, attrayant et plein de tendresse. Le dessin est aussi simple, structuré, coloré et assez plaisant.

Roméo le p’tit éléphant est un livre original, au format unique, adapté aux petites mains des jeunes lecteurs, qui offre une histoire simple et tendre, pour découvrir l’amitié, l’entraide et quelques animaux rigolos et attendrissants.