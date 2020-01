Blade Runner Live en ciné-concert au Palais des Congrès de Paris

Partagez





Blade Runner Live – Le chef-d’oeuvre S.F. de Ridley Scott en ciné-concert live le 21 mars à Paris au Palais des Congrès, avec la musique culte de Vangelis interprétée par un orchestre.

Blade Runner

En Ciné-concert (version Final Cut)

Le 21 mars 2020 à 20h au Palais des Congrès

Le classique S.F. de Ridley Scott a réussi à traverser les époques, et féférer une communauté de fans inconditionnels. Venez (re)découvrir cette oeuvre culte dans sa version « final cut » (2007). Cette version bénéficie d’un magnifique travail de restauration du son et de l’image.

Dans un monde futur, l’agent spécial Rick Deckard (Harrison Ford) est chargé de traquer une nouvelle race d’esclaves, « les réplicants », des androïdes que rien ne peut distinguer de l’être humain. Sa mission se complique quand il tombe amoureux de Rachel (Sean Young), une « réplicante » de la Tyrell Corporation…

Les douze musiciens de l’orchestre The Avex Ensemble rejouera l’envoûtante bande originale composée par Vangélis. Ils prendront le contrôle des synthétiseurs et vous plongeront dans le décor post-apocalyptique d’un Los Angeles aussi lugubre que désolant. La musique multi-récompensée de Vangélis a su ajouter de la noirceur et contribuer au succès du film !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Concert-Live le 21 mars 2020 à 20h

Palais des Congrès de Paris – 2 Place De La Porte Maillot – Paris 75017

En ligne : www.palaisdescongresdeparis.com et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : Cat 1 : 100,40€ / Cat 2 : 79,50€ / Cat 3 : 57,50€

Billetterie Personne à mobilité réduite : 01.40.68.29.91