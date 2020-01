La MB Race fête ses 10 ans du 3 au 5 juillet 2020

La MB Race, c’est un weekend en famille face au Mont Blanc, des courses pour tous les goûts et tous les niveaux (dont la course la plus dure au monde), une aventure unique pour les amateurs de vélo.

Nouveautés 2020

MB RACE devient support des Championnats de France XCM

MB Camp 4 : 19 & 20 septembre 2020, test du parcours 2021

La MB First revient pour cette 11ème édition. Les participants qui se lanceront sur cette épreuve auront 2 distances au choix pour rallier Combloux à Megève sur 20 km ou 45 km.

La MB Explore vous emmènera sur 55 km à travers des paysages à couper le souffle face au Massif du Mont-Blanc !

En 10 ans, la MB Race s’est imposé comme une grande fête du Vélo tout terrain en France. Dans un décor unique, plusieurs profils de participants se retrouvent le temps d’un week-end pour partager une passion commune : le VTT.

En famille, en découverte ou en mode compétition, la MB est une aventure exceptionnelle.

Pour 2020, la MB Race sera support des Championnats de France XCM, manche de coupe du monde UCI et étape du circuit MTB Alpine Cup.

Rendez-vous à Megève du 3 au 5 juillet pour en prendre plein les yeux sur les parcours d’exceptions qui vous seront proposés cette année.

MB ULTRA SOMFY : 70 – 100 – 140 KM (Manche coupe du Monde Marathon UCI – Manche MTB Alpine Cup – Cette année-la MB Ultra Somfy sera support des Championnats de France XC Marathon, 140 km pour les hommes, 70 km pour les femmes) – Une barrière horaire sera ajoutée entre 100 et 140 km

MB EXPLORE : 55 KM (Evolution du format, plus sportif avec un tracé plus aérien)

MB FIRST : 20 – 45 KM (Evolution du format, deux distances au choix, les cadets se lanceront sur 20 km)

MB E-RANDO : 20 – 45 KM (Un format court et un autre plus long sur le même tracé que la MB FIRST,

MB ENDURO : 5 Spéciales chronométrées. Enduro à vue, sans reconnaissance. Ce format est complet de plus en plus tôt et attire un public d’enduriste qui aime le territoire du Mont-Blanc

MB KIDS : Des courses pour les enfants du 7 à 14 ans. Elles Auront lieu le Samedi à Combloux, au lac du Biotope pendant la MB Ultra Somfy

MB DRAISIENNE : Animation phare du weekend, elle aura lieu cette année le dimanche

3 Dates au programme pour se préparer à devenir finisher de la MB Race :

MB Camp 1 : 18 & 19 janvier 2020 – Préparation hivernale

MB Camp 2 : 25 & 26 Avril 2020 – Reprise foncier

MB Camp 3 : 6 & 7 Juin 2020 – Reconnaissance du parcours

Nouveauté 2020 : MB Camp 4 : 19 & 20 : Test du parcours 2021