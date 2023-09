Partagez





Jacques est un homme complexe. Chirac un président populaire. Jacques a des idéaux communistes. Chirac perpétue la Françafrique. Jacques aimerait tout plaquer et retrouver son amour de jeunesse aux Amériques. Chirac obéit à tonton Dassault et contraint de devenir président de la République.

Résumer la vie personnelle de Jacques et la carrière politique de Chirac en 1h20 est impossible. Régis Vlachos se focalise sur Jacques et ses désillusions. Jacques est présenté comme un pantin. Un homme de paille qui évolue dans les arcanes du pouvoir plus par loisirs que par convictions.

Jacques dégage une bonhomie sincère. Et c’est justement cette image de bon vivant de droite qui va séduire Dassault and Co. Chirac devient une marionnette à plusieurs voix. Celui du “bruit et l’odeur” au slogan guignolesque “Mangez des pommes”. Mais la farce politique va échapper au RPR quand Jacques va se jouer de Chirac.

Le mur d’écrans sur lequel s’appuie la mise en scène enlevée de Marc Pistolesi nous confronte à cette schizophrénie médiatique. Chirac peut faire tout et son contraire, cela assoit la véritable nature d’un Jacques franchouillard. Et quand les portes de l’Élysée s’ouvre à Jacques Chirac, c’est Jacques qui reprend le contrôle de Chirac.

Régis Vlachos s’éloigne alors de la biographie romancée pour la satire burlesque. Tout n’est que vacuité cathodique. Et le décor minimaliste, modulable à l’absurde, entretient ce plaisir coupable d’avoir idolâtré un Chirac malléable avec le consentement d’un Jacques manipulateur.

Jacques et Chirac survole 40 ans de politique française en 1h20. Un tourbillon abracadabrantesque de magouilles financières et de coups d’État africains. On aimerait en savoir plus, mais le rire l’emporte. On a les clowns politiques qu’on mérite. Et quand ils sont incarnés par Charlotte Zotto, Marc Pistolesi et Régis Vlachos, on en redemanderait presque.

Jacques et Chirac

au Théâtre de la Contrescarpe