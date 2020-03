Ze journal de la famille presque zéro déchet : retour sur le début de l’aventure !

Après un succès fulgurant oscillant entre réseaux sociaux, et vente du sacro saint « Guide de la Famille zéro déchet », revenons à présent aux sources de l’expérience écolo la plus réussie. Bénédicte Moret explore les débuts de cette grande aventure aux Éditions le Lombard. « Ze journal de la famille presque zéro déchet » vient compléter depuis le 7 février 2020, l’aventure « drôle et décomplexée » d’une famille hors normes !

Le décor :

Pour ce retour aux sources, Bénédicte Moret a décidé de se mettre en scène. Elle nous propose, dés l’ouverture de la BD, un avertissement. Puis une introduction des plus drôle afin d’éviter les amalgames qui pourrait être fait par certains lecteurs susceptibles ou « enragés ». Ensuite, commence les présentations de chacun des membres de la famille avec des portraits gentiment humoristiques et caricaturaux.

Puis, on entre dans le vif du sujet. D’abord une petite aparté pour impliquer les lecteurs dans un véritable constat écologique. Les tenants et aboutissants de notre impact sur la planète. Et ce qu’il pourrait nous rester si on continue dans ce sens. Ensuite, une série de sketchs explorant le tout début de l’aventure zéro déchets. Et quels débuts !!! Tous plus hilarants les uns que les autres.

Une famille qui doit composer avec les commerçants, en « imposant » leurs convictions, mais aussi confrontés au regard des amis/es et de la famille !!! Pas facile d’avoir une vie « zéro déchet » quand toute la Terre est contre vous et ne rame pas en ce sens !!!!

Le point sur la BD :

Il semblait important pour Bénedicte Moret de repasser par la case zéro. Pouvoir dé-sacraliser la réussite de sa famille écolo en est le but !!! Dans « Ze journal de la famille presque zéro déchet » aux Éditions Le Lombard, elle revient sur la difficulté de vivre de façon « saine » dans une société bien trop habituée au confort personnel !!!

Elle expose, sans honte et sans chichis, les failles et les débordements multiples dont cette « construction » a fait l’objet, de façon humoristique et simple !

Comment ne pas craquer pour des chips d’apéro quand on est invité chez des amis/es. Et qu’on en a pas vu la couleur depuis une éternité. Comment ne pas avoir envie de craquer pour une belle paire de chaussures exposée aux yeux de tous dans des vitrines alléchantes.

Tant de difficultés pour s’imposer un mode de vie à l’opposé des standards de notre société industrialisée, commercialisée. Tout cela mène à cette auto biographie romancée. Des anecdotes entre bourdes, échecs cuisants et petites victoires !!!!

La conclusion :

« Ze journal de la famille presque Zéro déchet » aux Éditions Le Lombard, est une petite mise au point qui s’avérait nécessaire. Grâce à ce retour aux sources amusants, l’autrice permet de redonner confiance à tous ceux qui veulent suivre son exemple dans cette démarche écologique. Un boost dont les lecteurs avaient bien besoin pour ne pas baisser les bras dans leurs démarches écologiques !!!!!