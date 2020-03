Delcourt fête les 100 ans de la naissance de Boris Vian, avec deux rééditions

L’arrache-cœur et L’écume des jours sont deux bandes dessinées rééditées, pour les 100 ans de la naissance de Boris Vian. Deux récits complets, parus en février 2020, aux éditions Delcourt, de Jean-David Morvan, Frédérique Voulyzé, Maxime Péroz et Marion Mousse.

28 août, un homme traverse un champ, avec une sacoche à la main. Des petits insectes s’amusent sur son passage. Derrière les pas, ils sautent, jouent et rigolent. L’homme marche d’un pas déterminé, le regard fixe et sérieux. Il se retrouve rapidement devant une pancarte et un cadavre d’animal. Une bique a été tuée d’une balle dans la tête, car elle avait crotté où bon lui semble, malgré le signalement du douanier. Un bouc arrive en courant…

Un homme est dans sa salle de bain. Il se prépare, tente d’enlever les points noirs sur son nez, peigne ses cheveux et coupe quelques cils trop longs, à son goût. Il s’admire et se regarde dans le miroir. Puis, il prépare son bain, en tirant sur une ficelle, qui fait sortir du plafond, une drôle de machine, qui commence à faire du bruit. Dans la pièce d’à côté, deux personnes commentent le fait que Colin prenne encore un bain…

Les adaptations sont complexes et plaisantes, essayant difficilement de retracer les récits de Boris Vian. Les œuvres sont subtiles et surréalistes, entremêlant la douceur et la brutalité, la beauté et la laideur, dans des univers décalés, surprenants, où l’amour tente de trouver sa place, tout comme les relations humaines. Les deux bandes dessinées sont surréalistes, pointant du doigt la société et les mœurs, à travers des histoires étranges, énigmatiques et pourtant troublantes et touchantes. Pour les 100 ans de la naissance de l’artiste, Boris Vian, les deux ouvrages ont été réédités, offrant une belle lecture, et une plongée mystérieuse et inquiétante, dans l’univers de l’auteur. Le dessin en noir et blanc est plaisant, simple et efficace, pour cet univers singulier.

L’arrache-cœur et L’écume des jours sont deux bandes dessinées rééditées pour les 100 ans de la naissance de Boris Vian, cet écrivain et poète, entre autres. Deux adaptations subtiles de l’univers de l’artiste, entre surréalisme et critique, sentiment et tragédie.