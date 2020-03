Tu viens jouer avec moi ? est un doux album, pour les tout-jeunes lecteurs, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, fin février 2020. Un livre cartonné et coloré, d’Emmanuel Lecaye, sur le quotidien, le jeu et l’imaginaire.

Un petit ours tient un ballon rouge sous son bras. Il demande à Didi, s’il peut venir jouer avec lui. L’autre ours répond qu’il ne peut pas, qu’il est sur la balançoire ! Un peu plus loin, le petit ours va voir un plus grand ours, Manu. Il lui demande s’il peut venir jouer avec lui. Manu ne veut pas jouer maintenant, il est allongé contre un arbre et réfléchi à des trucs… Alors, le petit ours va voir son papa pour lui demander de jouer avec lui. Mais le papa est occupé à faire des crêpes, l’une d’elles saute dans la poêle.

A chaque double page, une nouvelle grande illustration est à découvrir, par les jeunes lecteurs. Un petit ours fait le tour de sa famille pour savoir si quelqu’un peut jouer avec lui. Ainsi de suite, les scènes se répètent, apportant une dynamique à la lecture. Chaque fois que le petit ours va voir quelqu’un, on refuse de jouer avec lui, sous prétexte qu’il y a autre chose à faire. Le petit héros, qui semble triste, ne se laisse pas décourager pour autant, et continuer de demander aux membres de sa famille, un moment de partage et de jeu. Le texte est très simple, sous forme de dialogue, apportant une lecture vivante et assez courte, adaptée aux jeunes lecteurs. La chute est pleine d’imagination, bienveillante et amusante. Le dessin est tout aussi simple, plutôt rond, assez expressif et coloré, offrant un univers uniforme et moderne.

Tu viens jouer avec moi ? est un doux album, où le héros, un petit ours, semble chercher désespérément un compagnon de jeu, au sein de sa famille. Il subira beaucoup de refus, jusqu’à trouver la solution, avec l’aide de son imaginaire !