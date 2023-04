The Wold of Hans Zimmer – nouveau spectacle “A new dimension” – Tournée 2024 !

La star, c’est la musique…

Même s’il ne se produit pas en personne lors de cette tournée, Hans Zimmer reste le concepteur du spectacle et le directeur musical. Le chef d’orchestre Gavin Greenaway, ami de toujours du compositeur hollywoodien, incarnera sur scène la magie de l’œuvre de Hans Zimmer. Pour ce faire, il sera accompagné des solistes les plus renommés de l’équipe de Zimmer et d’un orchestre symphonique prestigieux.

Gavin Greenaway explique comment les stupéfiantes interactions entre les musiciens se révèlent dans cette série de concerts : “Nous avons imaginé un moyen pour que chacun soit acteur de la musique sans qu’il n’existe de star qui se discerne des autres. La star, c’est la musique…

Puissant. Emouvant. Dramatique.

Avec The World of Hans Zimmer, le “Rebelle d’Hollywood” (selon la BBC) a créé une expérience live glamour, entrainante et fascinante d’un genre nouveau.

Les mélodies extraordinaires et les compositions modernes de Hans Zimmer captivent de très nombreux fans de toutes générations. Il a participé et donné du relief à de nombreux blockbusters internationaux parmi lesquels “Dune,” “James Bond – Mourir peut attendre”, “Le Roi Lion”, “Gladiator”, “Pirates des Caraïbes”, la trilogie “The Dark Knight”, “Interstellar”, “Le Dernier Samouraï”, ainsi que “Top Gun: Maverick” entre autres.

Le double album “The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration” est sorti en 2019 chez SonyClassical.

DATES DE LA TOURNÉE (FRANCE)

27/03/2024 – STRASBOURG – Zénith

30 et 31/03/2024 – PARIS – La Seine Musicale

16/04/2024 – LILLE – Zénith

17/04/2023 – CAEN – Zénith

18/04/2024 – POITIERS – Arena Futuroscope

20/04/2024 – NANTES – Zénith Nantes Métropole

02/05/2024 – TOUOUSE – Zénith Toulouse Métropole

03/04/2024 – TOULON – Zénith

04/04/2024 – LYON – Halle Tony Garnier

RÉSERVER