Mémoires d’un cétacé – Ed. Delcourt

C’est dans la collection Octopus, des éditions Delcourt, qu’est paru, fin mars 2023, Mémoires d’un cétacé. Un album d’Anne Defreville, qui embarque les lecteurs à la découverte des cétacés, qui vient présenter la Terre dans quelques millions d’années et revient sur son passé, notre présent.

Dans 300 millions d’années, les géophysiciens ont prévu que l’Amérique du Nord et l’Asie vont entrer en collision, pour former un nouveau continent sur la Terre, l’Amasia. Ce lointain futur est le début de l’histoire à découvrir, en commençant par l’océan Atlantique, qui est devenu un super océan. La mer Méditerranée est désormais un désert de sable… Les humains, comme tant d’autres espèces, ont disparu de la Terre. Les mammifères marins, quant à eux, sont toujours présents. Les cétacés archéologues étudient des strates géologiques, qui remontent jusqu’à l’anthropocène, c’est-à-dire l’ère de l’humanité. Il y a de cela 50 millions d’années… Une baleine, en tant qu’archéologue en chef de l’expédition, explique qu’elle tient à faire part de l’éminente découverte qu’ils viennent de faire.

Le récit est curieux et plutôt plaisant, avec ce monde post-apocalyptique, où les cétacés ont survécu. Ils déterrent le journal de bord d’un dauphin, dans la strate de l’anthropocène. Ils y découvrent la vie de leurs ancêtres, à une époque où la relation avec les humains était chaotique. Ainsi, la bande dessinée, avec cette approche plutôt originale, invite à la réflexion. A travers ce récit, découpé en plusieurs parties, les lecteurs sont invités à découvrir la vie dans l’océan, nos comportements vis-à-vis de l’océan… Entre humour et pédagogie, l’ouvrage riche, vient aussi vulgariser la science et les connaissances autour des cétacés et de la vie marine, ce monde fragile. Le graphisme est superbe et captivant, il se veut réaliste, assez simple, malgré tout, et efficace.

Mémoires d’un cétacé est un album original, de la collection Octopus, des éditions Delcourt. Un récit complet intéressant, riche et amusant, qui propose une réflexion sur notre relation à la nature, à l’océan, aux animaux marins, à la fascination, à la protection…

