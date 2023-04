Partagez





Lorsqu’Hiroshi, un étudiant, rencontre l’étrange amie de son voisin silencieux, il ne se doute pas que cette dame de la chambre close va lui causer bien des ennuis. Mais qui est-elle ? Et quelle relation a-t-elle avec son voisin de chambrée ???

Un seinen glaçant, entre thriller horrifique et fantastique, en one shot. À découvrir aux Éditions Glénat Manga le 19 avril 23 !! (+14)

Le décor :

C’est la nuit, le tonnerre gronde…

Dans son appartement, Hiroshi entend quelqu’un frapper sur la porte depuis le couloir. L’insistance le pousse à ouvrir et à constater qu’une jeune femme, assez grande, est sur le pas de la porte de son voisin Yamamoto. Il est tard, et au vu de son planning de cours le lendemain, il aimerait bien dormir. Bien qu’Hiroshi lui apprenne que Yamamoto n’est pas là, la femme continue à tambouriner.

Le lendemain, en partant, il remarque que le téléphone sonne dans l’appartement d’à côté, sans que personne ne réponde. Mais il est bien trop pressé pour s’y attarder. Dès qu’il arrive, ses potes se moquent gentiment de lui pour son retard. Puis à cause de son crush. Le jeune homme doit faire sa déclaration bientôt et il est très stressé !!

Le soir même, le même cinéma recommence. L’étrange femme recommence à frapper et à quémander que Yamamoto lui ouvre. Mais toujours aucune réponse. Elle se rabat sur Hiroshi. Étonné, il lui ouvre tout de même la porte de son appartement avant d’écouter son histoire, et de la laisser utiliser son téléphone, pour qu’elle parvienne à appeler son voisin !!!! Excédé par son comportement intrusif, il la pousse rapidement vers la sortie !!! Et le jour suivant, voilà que les ennuis commencent.

Il est interrompu dans sa déclaration à Rumi, par la secrétaire scolaire qui lui demande de toute urgence d’aller répondre à une inconnue au téléphone.

C’est une nouvelle fois cette étrange femme…

Le point sur le manga :

Un one-shot terrifiant pour ceux qui veulent se faire peur ! Minetaro Mochizuki s’empare du folklore et de la culture japonaise pour nous servir une légende urbaine. Vous savez ce genre d’histoires qu’il suffit de raconter pour que sa diffusion, avec variantes et exagérations se propagent comme un vrai virus !!!

Son récit est simple et efficace. La mise en place du contexte. Les relations moqueuses du protagoniste principal avec ses camarades. Une histoire d’amour naissante. Et puis, cette chambre d’étudiant vide, dont on imagine le protagoniste. La dame de la chambre close vous propulse alors dans une série d’événements étranges qui vous font frissonner d’effroi. Et qui provoque de grosses remises en question chez les protagonistes.

L’ambiance est donnée par les visages des personnages, comme déformés, avec des dents proéminentes leur donnant un aspect inquiétant. Le lecteur alterne entre jump-scare, et une parfaite aura d’horreur tout au long de la lecture de ce seinen aux Éditions Glénat Manga !

La conclusion :

Un seinen qui fait transpirer, aux Éditions Glénat Manga ! Pas parce que vous aurez trop chaud, mais bel et bien parce qu’il vous glacera le sang !! On l’absorbe comme une mélodie macabre qui révélerait des névroses profondes non avouées !!!! C’est sombre, ça fait sursauter, l’attitude des personnages, comme leurs traits, sont particulièrement inquiétants. L’auteur parvient à nous impliquer totalement, émotionnellement et physiquement dans son univers horrifique !!!

D’ailleurs, après avoir refermé le manga, si vous ressentez une présence, ne vous retournez pas !! C’est sûrement La dame de la chambre close qui vient vous rendre visite !!!! (Vous penserez à moi hein !!! Je suis sous mon lit depuis 1 heure !!)