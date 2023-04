Ici tout commence : rencontre avec Virginie Caliari au festival Canneseries

Samedi, plusieurs comédiens de Demain nous appartient et Ici tout commence, les deux séries à succès de TF1, se sont affrontés (amicalement) à l’occasion d’un concours de pétanque organisé en marge du festival Canneseries. Virginie Caliari, qui interprète depuis deux ans maintenant la cheffe végane Olivia Listrac dans Ici tout commence, était accompagnée de Kathy Packianathan (Deva) et Dembo Camilo (Souleymane). Après une séance de dédicaces qui affichait complet dans le Palais des Festivals, la comédienne nous a accordé une interview dans un salon de l’hôtel Marriott. Elle nous a parlé de la série, de son personnage, Olivia Listrac, en ce moment très inquiète pour Claire, qui ne donne plus signe de vie. Elle a également évoqué une autre série chère à son cœur et à celui des téléspectateurs de TF1, Section de Recherches, dans laquelle elle incarnait Mathilde, une sous-officier de gendarmerie aux côtés de Xavier Deluc.

France Net Infos : Dans Ici tout commence, vous incarnez la cheffe Olivia Listrac. En deux ans, elle a su trouver sa place au sein de l’institut et elle prend de plus en plus d’importance dans la la série….

Virginie Caliari : Je l’adore ! Même si elle est en couple avec Claire, elle s’émancipe et j’en suis ravie. Elle a ses propres intrigues. C’est un personnage très solaire et très empathique, que ce soit avec Claire ou avec les élèves. Et puis, elle a des petites punchlines très sympas !

France Net Infos : En ce moment, le couple qu’elle forme avec Claire est mis à rude épreuve depuis la disparition inquiétante de cette dernière…

Virginie Caliari : C’est compliqué… On ne sait pas pourquoi Claire est dans cet état et pourquoi elle a disparu. Mais, je rassure tout le monde, elles vont se retrouver ! Il n’y aura pas de rupture. Bien au contraire, elle sera là, avec Louis, pour l’épauler et comprendre ce qui s’est passé.

France Net Infos : Justement, les rapports avec Louis (Fabien Wolfrom), le fils de Claire, n’ont pas toujours été au beau fixe. Ils se sont bien améliorés…

Virginie Caliari : Oui.. La question qu’on peut se poser, c’est : est-ce qu’ils vont continuer à avoir de bons rapports ou est-ce qu’ils se sont rapprochés pour Claire ? J’ai trouvé que c’était intéressant à jouer. Ils se soutiennent mutuellement pendant cette épreuve. J’adore Fabien. Je me suis tout de suite bien entendue avec lui même quand nos personnages ne s’appréciaient pas. C’est chouette de voir qu’un rapport différent, qu’un respect et même qu’une possible amitié s’installent entre nos deux personnages.

France Net Infos : C’est ce que vous souhaiteriez ?

Virginie Caliari : En fait, j’aime bien aussi quand ils sont chien et chat parce que c’est intéressant à jouer. Quand ils se cherchent un peu, ça donne des scènes très marrantes ! Mais je trouve aussi chouette d’avoir des moments où on sent que les deux savent faire la part des choses autour d’une inquiétude commune.

France Net Infos : Comment aimeriez-vous que Claire évolue au sein de l’Institut ?

Virginie Caliari : Je n’ai pas envie d’aller dans une direction ou dans une autre. J’aime bien me laisser surprendre. Jusqu’à présent, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis laissée porter !

France Net Infos : Comme Olivia, vous aimez cuisiner ?

Virginie Caliari : J’adore manger et cuisiner ! Je peux passer une journée entière aux fourneaux. Dans ma famille, on est très cuisine. Depuis, plusieurs générations, on se refile des recettes ! Je ne suis pas vegan comme elle. Mais depuis que j’interprète le rôle d’Olivia, je fais beaucoup plus attention à ce que je mange. Je mange moins de viande et ça ne me gêne pas de ne manger que des légumes à un repas !

France Net Infos : Canneseries a organisé une séance de dédicaces. Que vous disent les fans de la série quand ils vous rencontrent ?

Virginie Caliari : Ils me disent qu’ils aiment beaucoup Olivia parce qu’elle apporte une fraîcheur que n’avaient pas forcément les autres chefs et les autres profs de l’institut. C’est très agréable ! Ils me parlent aussi souvent du couple qu’Olivia forme avec Claire et ils ne veulent plus qu’elles se séparent !

France Net Infos : Au début, les téléspectateurs ont dû être un peu surpris de ce couple justement. Il était inattendu !

Virginie Caliari : Claire et Olivia sont, au départ, hétérosexuelles et il se trouve qu’elles sont tombées amoureuses d’une femme. A la télé, on voit rarement des femmes d’une cinquantaine d’années qui sont en couple. On voit plus facilement des jeunes. La série colle énormément à la réalité. C’est très important ! Notre couple a été rapidement accepté. Quand on a tourné la scène de la rupture, avec Catherine Marchal, on a reçu plein de lettres et de messages sur les réseaux sociaux de la part de gens qui ne comprenaient pas qu’elles se séparent et qui demandaient qu’elles se remettent ensemble ! C’est un couple très apprécié.

France Net Infos : Pour de nombreux téléspectateurs, vous êtes aussi Mathilde de Section de Recherches…

Virginie Caliari : On me parle souvent d’elle. Je l’ai incarnée pendant sept ans. J’ai été contente de faire le dernier épisode. On s’est retrouvés tous ensemble. C’était génial. On avait l’impression de ne pas s’être quittés !

France Net Infos : Ici tout commence vous laisse le temps pour d’autres projets ?

Virginie Caliari : Je continue mes activités de doublage. J’adore ! Je trouve que c’est un exercice, certes pas simple, mais fascinant. Il faut être très réactif. Ce n’est pas évident à faire mais c’est génial ! On double des personnages qu’on ne nous donnerait pas à jouer physiquement parlant. Je m’éclate en changeant les voix, surtout dans les dessins animés !