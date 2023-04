C’est aux éditions 404 qu’est paru, en mars 2023, le Livre de crochet officiel, Friends. Un ouvrage de loisirs créatifs, d’Allison Hoffman, qui invite à retrouver et créer 13 projets inspirés de la cultissime série télévisée. Des personnages principaux et des objets iconiques sont à découvrir et retrouver !

Le livre débute par un sommaire simple, qui reprend brièvement, mais efficacement, les grandes parties. Une introduction rappelle le succès de la série des années 1990, qui a eu un tel succès international, que tout le monde connaît ! Ainsi, l’auteure explique sa passion, et son envie de retrouver ces personnages cultissimes. Ensuite, quelques informations à propos du livre et les abréviations, sont à retrouver, avant de découvrir les outils et matériaux. Une partie beaucoup plus développée, pour pouvoir se lancer dans la création des projets suggérés. Les techniques de bases du crochet semblent également bien présentées, avec des pas à pas photographiés, notamment.

Après quelques informations importantes, les treize projets suggérés se dévoilent, à commencer par Rachel Green. Les instructions restent détaillées, permettant de réaliser facilement les différents modèles. Les étapes se montrent très bien décrites, pour pouvoir réaliser ces 13 projets inspirés de la série Friends. Les personnages, comme les objets, se façonnent étapes après étapes. Aussi, il faudra un peu de patience, pour finir ces projets, invitant au lâcher prise. Le livre de loisirs créatifs est captivant, tant par l’univers présenté, que par les projets à réaliser, pleins de détails et de minuties. De superbes photographies accompagnent parfaitement l’ouvrage, pour se rendre compte des œuvres à réaliser.

Friends – Le livre de crochet officiel est un ouvrage original et intéressant, des éditions 404. Un livre qui vient guider, à l’aide d’instructions détaillées et de pas à pas, pour réaliser 13 projets étonnants autour de la série télévisée culte des années 1990, Friends.

Lien Amazon