Mon livre à grands rabats – Dans le ciel

Mon livre à grands rabats est une nouvelle collection des éditions Usborne, qui débute en présentant deux titres, dont Dans le ciel, paru en mars 2023. Un ouvrage, pour les jeunes lecteurs, dès 10 mois, qui propose de lever les yeux vers le ciel, pour découvrir ce qui peut s’y cacher…

Dans les hauteurs des branches d’un arbre, un nid avec un petit oiseau sont à découvrir. Sur une autre branche deux oiseaux discutent et se demandent ce qu’ils vont faire aujourd’hui. Puis, en soulevant le rabat, les enfants découvrent les oiseaux qui s’envolent, dans le ciel. La double page suivante présente ces deux mêmes oiseaux qui volent dans le ciel. Mais derrière un nuage, ils aperçoivent quelque chose. Ils se demandent ce qu’y flotte dans le ciel. Ils découvrent alors, deux enfants dans une montgolfière ! Elle colore le ciel et survole les champs…

A chaque double page, les jeunes lecteurs suivent les deux oiseaux qui volent et invitent à découvrir ce qui se passe dans le ciel. Ainsi, les enfants sont conviés à soulever les rabats, pour découvrir ce qui se cache dans le ciel. Ils vont découvrir et s’enrichir, apprenant des mots, à travers des images, comme un imagier. Ils sont également incités à observer le ciel, pour de vrai, afin de vérifier, s’ils peuvent retrouver des oiseaux, des montgolfières, des papillons, des avions… Le récit est très simple et efficace, interactif, les bambins viennent répondre aux questions, en soulevant les rabats. Au fur et à mesure des lecteurs, ils enrichissent leur vocabulaire et développent leur langage. Le dessin est tout aussi simple et efficace, avec un trait rond, doux et un univers coloré.

Dans le ciel est l’un des premiers titres de la nouvelle collection Mon livre à grands rabats, des éditions Usborne. Un ouvrage, pour les tout-petits, adapté et solide, qui propose de soulever les rabats, pour répondre aux questions, d’enrichir son vocabulaire et de contempler le ciel !

Lien Amazon