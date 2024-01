Axolot – Volume 6 – Ed. Delcourt

Axolot revient avec un sixième volume, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2023. Un album de Patrick Baud et un collectif de dessinateurs et dessinatrices, qui présentent quelques étrangetés du réel, qui dépassent souvent la fiction, transformant ainsi notre monde en véritable cabinet de curiosités.

L’ouvrage débute avec un sommaire, présentant 16 histoires incroyables, sources d’étonnement. Après une introduction, c’est L’armée de Pepsi qui est à découvrir en premier lieu. Il est expliqué que comme beaucoup d’histoires, celle-ci commence pendant la guerre froide, à la fin des années 1950. A ce moment-là, pour apaiser les tensions entre l’Union soviétique et les Etats-Unis, un programme d’échanges culturels se voit mis en place entre les deux blocs. C’est donc au cours de l’été 1959 que l’URSS tint une exposition à New York, pour présenter la culture russe. En parallèle, les Etats-Unis montèrent la National American Exhibition, à Moscou. Cette exposition fut le théâtre d’un débat enflammé entre le leader soviétique Nikita Khrouchtchev et Richard Nixon, vice-président des Etats-Unis. Après le débat, Nixon invite Khrouchtchev à déguster du Pepsi-Cola. Politiquement, le fait de voir le leader soviétique avec un symbole du capitalisme à la main est une victoire.

L’album est un recueil de bizarreries de notre monde, histoires étranges, insolites et fascinantes. Des étrangetés du réel, qui se présentent dans cette anthologie faite de science, d’humour et parfois d’angoisse. Des histoires tirées de faits réels incroyables, dans lesquelles on retrouve un géant, une noix de coco sur le bureau d’un président des Etats-Unis, l’expédition d’Ada Blackjack, une bombe complexe… Les différents récits sont parfois entrecoupés du cabinet de curiosités, qui présente quelques courtes histoires, toutes aussi étranges et captivantes. La bande dessinée surprend, elle est intéressante et fascinante, proposant des histoires réelles et curieuses. Des notes viennent aussi compléter les récits, offrant un point de vue plus objectif, allant à l’essentiel. Les illustrations varient, car les dessinateurs et dessinatrices sont nombreux et nombreuses, offrant ainsi un album dynamique et plaisant, pour tous les styles.

Axolot est un album curieux, qui présente un sixième volume d’histoires incroyables et vraies, paru aux éditions Delcourt. Un livre qui offre à découvrir les curiosités de notre monde, des histoires étonnantes, particulières et insolites, entre science, histoire, aventure, mystères…

