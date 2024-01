Partagez





Le Théâtre Michel présente une adaptation inédite à Paris du chef-d’œuvre de John Steinbeck, Les Raisins de la Colère, lauréat du prix Nobel de Littérature en 1962. Un événement majeur, puisque le texte était jusqu’ici sous le joug des ayants droits, interdit de scène et d’écran après son adaptation cinématographique par John Ford.

PREMIÉRE ADAPTATION SUR SCÉNE À PARIS D’UN DES PLUS GRANDS SUCCÈS DE LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE

À PARTIR DU 1ER FEVRIER 2024

L’Amérique des années 30 mise en lumière

Sous la direction de Xavier Simonin, le spectacle nous plonge dans l’Amérique des années 30. Il explore le destin bouleversant de la famille Joad, frappée de plein fouet par la Grande Dépression. Contraints d’abandonner leurs terres, ils entreprennent un voyage épique vers la Californie, en quête d’un avenir meilleur.

Une expérience immersive

Dès le 1er février, du jeudi au dimanche, les spectateurs seront transportés sur la mythique Route 66. Un voyage sonore orchestré par trois musiciens talentueux, sous la houlette de Jean-Jacques Milteau, harmoniste de renom. La musique, empruntant aux univers du blues, de la country et de la old-time music, enrichit le récit et renforce l’atmosphère poignante de l’œuvre.

Entre héritage et actualité

Ce spectacle ne se contente pas de revisiter un grand classique de la littérature. Il pose aussi un regard critique sur les enjeux contemporains, entre espoir et désillusion, générosité et égoïsme. Une résonance troublante avec notre époque, qui rend cette adaptation d’autant plus pertinente.

Auteur : John Steinbeck

Artistes : Xavier Simonin, Manu Bertrand ou Glenn Arzel, Stéphane Harrison ou Sylvain Dubrez, Claire Nivard ou Roxane Arnal

Metteur en scène : Xavier Simonin

INFORMATIONS PRATIQUES

Représentations à partir du 1er février 2024

Théâtre Michel – 38 rue des Mathurins, 75008 Paris

Horaires : Du jeudi au samedi à 19h, le dimanche à 18h

: Du jeudi au samedi à 19h, le dimanche à 18h Durée : 1h30

: 1h30 Public : Tout public

: Tout public Tarifs : Catégorie Or : 32,00€ 1ère Catégorie : 26,00€ 2e Catégorie : 22,00€ 3e Catégorie (visibilité réduite) : 16,00€

:

Réservations:

Tél.: 01 42 65 35 02

Email: billetterie@theatre-michel.fr

Site web: www.theatre-michel.fr

#LesRaisinsDeLaColère #ThéâtreMichel #JohnSteinbeck #XavierSimonin #JeanJacquesMilteau #Route66 #MusiqueLive #Actualité #Paris #Culture