La traque – L’affaire Dupont de Ligonnès est un ouvrage captivant, des éditions Petit à petit, paru en novembre 2023. Un docu-BD, d’Olivier Petit, Valérie Morice et Valette, qui revient sur une histoire macabre, des faits implacables et incroyables, offrant une enquête captivante et inquiétante.

Pour débuter, l’ouvrage présente une chronologie des faits marquants, à commencer par la mort d’Hubert Dupont de Ligonnès. Son fils, Xavier Dupont de Ligonnès, récupère sa carabine 22 long Rifle. La chronologie se termine avec les autopsies des corps de la femme et des quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. Il se trouve également indiqué que parmi les choses étonnantes, que les enquêteurs ont découvertes, il y a deux romans, qui auraient pu inspirer le père de famille. Ensuite, sous la forme d’une bande dessinée, les faits sont relatés. Ainsi l’on se retrouve au domicile, le dimanche 3 avril 2011. Xavier est au téléphone, puis va sur Internet, envoie un message à un forum catholique. Le lundi, il envoie des mails et sms pour excuser sa femme, sa fille et ses fils de leur absence, auprès des écoles et employeurs, pour différentes causes…

Le docu-BD est captivant, revenant sur tous les faits, de cette affaire toujours énigmatique, avec un meurtrier toujours en fuite. Une histoire familiale macabre et dramatique se voit relatée avec les faits réels, les investigations faites. L’histoire s’attache donc à suivre les différents traqueurs de cet homme énigmatique, la police, les journalistes, les complotistes, les limiers du dimanche. Tous les faits semblent donc relatés, pour que l’affaire soit la plus objective possible, sans jugement, ni commentaires sordides. La bande dessinée se voit découpée en plusieurs chapitres et entrecoupée de faits, témoignages et documents. Elle offre la possibilité d’avoir le plus d’informations possible, pour se faire sa propre idée. Les découvertes et les rebondissements restent nombreux, dans cette traque qui dure toujours. L’homme est dévoilé, manipulateur, des faits intérieurs, pour mieux cernés ce personnage complexe et méthodique. L’ouvrage est aussi captivant qu’intéressant, bien découpé et efficace.

La traque – L’affaire Dupont de Ligonnès est un docu-BD intéressant et captivant, des éditions Petit à petit. Un ouvrage très documenté, qui propose de plonger dans cette affaire sordide, à travers les faits retranscrits, sous forme de bande dessinée, mais aussi de témoignages et de différents documents, faits…

