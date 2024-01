Pour l’Epiphanie, Pascal LAC invite l’artiste Stéphane Cipre dans ses galettes des rois

La saison des gourmandises se prolonge en ce début d’année 2024 ! Après avoir enchanté nos papilles durant les fêtes avec ses bûches et ses créations chocolatées, le pâtissier Pascal Lac présente sa collection de Galettes des Rois pour l’Épiphanie.

Cinq créations pour l’épiphanie

Le pâtissier niçois propose sa désormais traditionnelle collection de galettes composée de 5 créations : 1 brioche des rois moelleuse et 4 frangipanes. En effet, en plus de la classique, Pascal Lac a décliné une frangipane au chocolat, une à la pistache et à la framboise et la Miss Tatin aux pommes au caramel rôties au four. Un régal pour les yeux, un délice pour le palais ! D’autant que cette année encore, les galettes LAC renferment une collection de fèves originales et en édition limitée. Après les chaises de SAB par Sabine Géraudie et le malicieux Totor de Stéphane Bolongaro, Pascal LAC a fait appel à l’artiste niçois Stéphane Cipre qui a imaginé 6 fèves à collectionner qui seront dissimulées dans les délicieuses galettes à déguster durant tout le mois de janvier 2024.

Stéphane Cipre, un artiste niçois talentueux

Artiste singulier marqué par une passion pour la création, Stéphane Cipre puise son inspiration dans des thématiques universelles telles que l’amour, la vie, le bien-être ou encore l’enfance. Formé à la Villa Thiol à Nice et l’École du Louvre, l’artiste exprime son art à travers la sculpture. Il aime aussi mêler la forme à l’écriture avec des collections aux noms évocateurs comme « Concept écriture ». Stéphane Cipre est notamment l’auteur de l’oeuvre « Un Dimanche à Nice », représentant une petite Fiat 500 grise, exposée sur le port de Nice. Après une collaboration avec un célèbre joaillier et un domaine viticole, il s’associe aujourd’hui au pâtissier LAC avec la création de magnifiques fèves en édition limitée, inspirées de ses œuvres emblématiques.

La Brioche des Rois est proposée à partir de 17€ (2/3 personnes) et jusqu’à 8 personnes (8 personnes) sous différentes tailles. La Frangipane traditionnelle est à partir de 18€ sous différentes tailles, et les Frangipanes Chocolat, Pistache-Framboise et Miss Tatin à 34€ en taille unique (5/6 personnes).

A découvrir au mois de janvier dans les 5 boutiques (Barla Gioffredo, Vieux Nice, CAP 3000, La Trinité) et sur le site www.patisseries-lac.com.