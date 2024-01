Le grand livre de la magie – Gallimard Jeunesse

Les enfants passionnés par la magie seront ravis d’apprendre que « Le grand livre de la magie » vient rejoindre la collection des « Grands Livres » publiée aux Éditions Gallimard Jeunesse. Ils vont découvrir de nombreuses astuces pour créer l’illusion auprès d’adultes prêts à en prendre plein les yeux.

Une couverture attrayante

« Le grand livre de la magie » est très sympa esthétiquement. Son grand format d’abord, et notamment sa couverture gaufrée qui met en valeur de nombreuses illustrations en rapport avec la magie : des jeux de cartes, des pièces de monnaie, des gobelets, la tenue du magicien forcément, etc. Tout cela participe à donner envie aux enfants de foncer découvrir toutes les choses mystérieuses qui s’y cachent.

Comment s’initier à la magie ?

Le livre invite les lecteurs à découvrir le grand monde de la magie, du spectacle forcément. L’idée étant de leur prodiguer quelques conseils et techniques pour qu’ils puissent réaliser leurs propres tours de magie. Pas étonnant donc que le livre soit aussi pédagogique. Organisé sous forme de chapitre, en rapport avec un tour de passe-passe bien précis, les enfants n’auront qu’à se laisser porter par les explications. Et par les illustrations également ! Elles sont précieuses, car elles permettent de visualiser chaque geste précisément, et de reproduire plus aisément.

Ils n’auront donc qu’à s’entraîner encore et encore pour devenir de vrais illusionnistes. Et ils auront de quoi faire, puisque plus de 50 tours de magie se sont glissés dans le livre. Le but étant de s’amuser, et bien sûr, d’épater ses proches en créant l’illusion grâce à du matériel facile à se procurer : cartes à jouer, des pièces de monnaie, un mouchoir, des ciseaux, etc. Ils n’auront qu’à suivre précisément les consignes et s’entraîner encore et encore pour arriver au niveau souhaité.

« Le grand livre de la magie » est un livre qui plaira également aux amateurs de loisirs créatifs, puisqu’ils devront préparer eux-mêmes chacun de leur tour de magie : « L’élastique sauteur », « Le papier magique », « Les gobelets fantômes », « Le dé farceur », etc. Ils vont beaucoup s’amuser !

