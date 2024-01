Venez découvrir « L’étrange boutique de Viktor Kopek »

Publié aux Éditions Saltimbanque, « L’étrange boutique de Viktor Kopek » fait partie de ces livres qui marquent nos esprits dès la première lecture. Raconté par Anne-Claire Lévêque et illustré par Nicolas Zouliamis, les enfants vont se retrouver au cœur d’un univers atypique, complètement hors du temps. Un récit aussi étrange que fantaisiste, qui a su nous charmer de la première à la dernière page.

« L’étrange boutique de Viktor Kopek » raconte l’histoire d’une jeune fille, qui au détour d’une promenade s’attarde sur la vitrine d’une boutique étrange ou règne une montagne de valises. Curieuse, elle décide d’aller voir de quoi il s’agit. En rentrant, elle observe l’étrangeté de la pièce, les photos sur les murs représentant des portraits en noir et blanc, avec pour chacun d’entre eux, une valise à la main. Et c’est à ce moment-là que Viktor Kopek fait son apparition, un homme au physique hors norme, presque effrayant, digne de l’univers de Tim Burton.

Entre étrange créature et fou du roi, il n’y a qu’un pas !

Celui-ci lui explique qu’il propose une valise sur mesure pour chacun de ses clients en rapport avec ce qu’ils sont, ce qu’ils vivent au quotidien, de façon à s’adapter à leur mode de vie. Il se présente comme étant un « magicouturier ». Il décide alors de se lancer dans la confection d’une valise en prenant les mesures de la jeune fille qui s’affole et refuse. Alors qu’il disparaît, elle observe au loin quelques valises qu’elle décide d’ouvrir pour en découvrir leur contenu : « panoplie de curieuse invétérée », « panoplie de plus que parfaite », « panoplie d’insatiable », « panoplie effrontée », « panoplie de princesse ». Mais rien ne la caractérise vraiment. Soudain, alors qu’elle décide de partir, elle trébuche sur une valise vide, et décide de la remplir en piochant dans toutes les panoplies de Viktor Kopek , pour créer celle qui lui ressemble le plus.

« L’étrange boutique de Viktor Kopek » est un livre fascinant. Un livre qui nous emmène dans un monde parallèle dès les premières pages. Un monde atypique où le mystère règne en maître. Son format XXL y participe forcément, puisqu’il invite le lecteur à s’attarder sur chaque détail présent dans la boutique de Viktor Kopek. Et ils sont nombreux ! L’ambiance en elle-même est saisissante, elle fait penser à celle d’Alice aux pays des Merveilles, entre illusion et réalité. Les illustrations de Nicolas Zouliamis sont superbes, les couleurs donnent une impression de monde parallèle. Chaque objet semble sortir tout droit de contes imaginaires que les lecteurs n’auront aucun mal à reconnaître.

Le fantastique et la poésie se mélangent avec justesse, transportant le lecteur au cœur d’un univers imaginaire, des plus atypiques.

« L’étrange boutique de Viktor Kopek » est un livre à observer longuement tant l’ambiance est riche. Et au-delà de l’aspect imaginaire, il raconte qu’il n’existe pas une seule version de nous-mêmes. Et qu’il ne tient qu’à nous d’écrire notre histoire…

