Sangre, Tome 4, Donnadion le Béat

Donnadion le Béat est le quatrième tome de la série d’aventures fantastiques Sangre, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Christophe Arleston et Stefano Vergani, parue en novembre 2023, qui propose de suivre la quête de vengeance de la jeune héroïne.

Sangre, narratrice de son histoire, explique qu’elle est arrivée sur Douces-Eaux. Un monde inhospitalier, aux continents couverts de jungles hostiles et de marécages. Seulement une petite partie de la planète est habitée, une portion de l’immense fleuve qui lui donna son nom. Le fleuve serpente, majestueux, parsemé d’îles. La plus importante des îles est Thériasme, où on y trouve le lig qui permet de commercer avec les autres mondes. C’est là que Sangre était, en quête du troisième écumeur qui avait massacré sa famille. Elle demandait à la population, contre une poignée de pièces, des renseignements sur un certain Donnadion. Une vieille dame s’en retourna, affirmant qu’elle ne pouvait pas, qu’elle ne savait rien. Depuis plusieurs semaines Sangre tentait en vain d’effectuer des recherches. Elle ne possédait aucun indice, et pas d’autres ressources que d’interroger des gens au hasard. Elle avait une stratégie pitoyable !

Dans la nuit, au détour d’une ruelle sombre, la jeune héroïne se fait attaquer. Elle va réussir à s’en sortir et faire une étrange rencontre. Un homme semble enfin connaître celui qu’elle recherche… Elle découvre alors une autre partie de la planète, un lieu où les esclaves ont choisi la liberté, et suivent un curieux ermite ! Sangre va également retrouver Dame Ydrelène, qui va apporter des doutes, dans la quête vengeresse de l’héroïne. La bande dessinée reste intéressante, avec une nouvelle traque et vengeance. Un nouvel élan pour cette aventure, qui va apporter des doutes à la jeune héroïne, entre rédemption et pardon. Mais la vengeance reste également encrée, avec l’esprit de justice et des révélations. L’action, les combats et la magie trouvent toujours leur place, dans cette aventure captivante, qui présente un nouveau dessinateur. Le dessin reste, par ailleurs, dynamique et plaisant, plutôt bien découpé et efficace.

Donnadion le Béat est le quatrième tome de la série fantastique Sangre, des éditions Soleil. Un nouvel album, pour une nouvelle vengeance, qui ne va pas se passer comme prévu pour l’héroïne, entre planète hostile, croyance, liberté, rédemption, mensonge, vérité, manipulation…

Lien Amazon