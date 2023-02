Le Bardo Thödol, Le Livre des Morts tibétain du Lama Kazi Dawa Samdup est paru le 18 janvier aux Editions Hugo Poche. Le Bardo Thödol signifie en tibétain “la libération par l’écoute des états intermédiaires” Ce texte évoque les différentes étapes du voyage de l’esprit sur les divers plans de la conscience.

LE LIVRE

Le Bardo Thödol est lié à la plus ancienne tradition du bouddhisme tibétain. Il serait l’œuvre de Padmasambhava. Sa renommée en Occident est le fruit du travail du théosophe américain Walter Evans-Wentz, qui le fit traduire par Lama Kazi Dawa Samdup au début des années 1920. Le Livre des Morts tibétain différencie l’état intermédiaire entre les vies en trois bardos.

Durant le Chikhai Bardo (étape du trépas et sa suite immédiate), l’esprit est confronté à une luminosité qui est la projection de sa propre nature spirituelle. Un défunt, avancé sur un plan spirituel durant sa vie pourra la reconnaitre et demeurer en confrontation avec elle, ce qui peut lui permettre d’échapper au cycle des renaissances. Dans le cas contraire, le défunt sombre dans l’inconscience, sa conscience s’estompe totalement pendant plusieurs jours jusqu’à l’étape suivante.

Le Chonyid Bardo (étape de l’expérience de la réalité) survient 4 à 7 jours après l’étape précédente. Durant ce second bardo, au cours de 5 jours consécutifs, le défunt se trouve en présence de 5 Bouddhas, associés à une luminosité brillante, tandis qu’une autre luminosité pâle est aussi présente. représentant respectivement la part de lumière et la part d’ombre dans chaque individu.

Le Sidpa Bardo (étape de la renaissance) Après un certain nombre de jours, le défunt acquiert un corps mental doté des 5 sens ; il peut voir sa famille, circuler dans le monde en traversant les obstacles. Il a ensuite la vision de ses bonnes et mauvaises actions comptées respectivement à l’aide de pierres blanches et noires.

AVIS

A l’égal de L’Iliade et l’Odyssée ou du Livre des morts des anciens Égyptiens, Le Bardo Thödol est un trésor de la littérature, un trésor spirituel. Livre incontournable pour celui qui s’intéresse au bouddhisme tibétain. Un peu compliqué pour les novices, cependant, il vous permettra de bons moments de réflexion. Le lama tibétain Sogyal Rinpoché écrit que certains occidentaux assimilent les descriptions du Livre des Morts tibétain aux expériences de mort imminente. Une question qui méritera des études complémentaires.