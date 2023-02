Guide du débutant pour l’achat de e-liquides de qualité

Vous avez donc décidé d’essayer le vaping ; nous sommes ravis de l’entendre ! Le vapotage est une excellente alternative pour tous ceux qui cherchent à réduire leur consommation de fumée et de nicotine. Cependant, le vapotage vous offre également des options presque illimitées, ce qui signifie qu’il peut parfois être compliqué de choisir ce qui convient le mieux à vos goûts et à vos besoins.

Lorsque vous commencez à fumer, vous pouvez avoir des questions sur les résistances, les batteries, les réservoirs ou les atomiseurs, ou encore les e-liquides. Nous le comprenons car il y a beaucoup d’informations, beaucoup d’appareils et beaucoup de conseils différents – selon la personne à qui vous les demandez !

Même si chaque composant d’une cigarette électronique est important, dans cet article, nous allons nous concentrer sur les e-liquides. Suivez-nous pour mieux comprendre comment votre e-liquide est fabriqué !

Que sont les e-liquides ?

L’e-liquide est le nom que nous, dans le monde de la vape, avons donné au liquide contenu dans l’atomiseur (réservoir). Le e-liquide est le composant qui sera vaporisé par l’élément chauffant, ce qui signifie que le e-liquide est ce que vous fumez.

C’est dans le e-liquide que vous trouverez la nicotine et les arômes. Cela signifie que le e-liquide est la partie la plus importante du vapotage : il détermine l’arôme et la teneur en nicotine, et joue un rôle dans la quantité de vapeur produite à chaque tirage.

Comment sont fabriqués les e-liquides ?

Les e-liquides sont fabriqués en mélangeant trois composants principaux : la base, les arômes et la nicotine.

Les arômes et la nicotine sont contenus dans des solutions liquides de Propylène Glycol (PG). Le PG est une solution liquide inodore au goût légèrement sucré utilisée dans l’industrie alimentaire. Il se mélange très facilement avec d’autres éléments, ce qui le rend parfait pour mélanger les arômes et la nicotine. Par conséquent, le PG est indispensable pour les e-liquides, car il peut transporter les deux éléments les plus importants du vaping. Le PG est également connu pour augmenter la sensation de raclement de gorge lors de l’inhalation de la vapeur.

Une autre solution liquide utilisée dans les e-liquides est la glycérine végétale (VG). L’épaisseur de la VG permet de créer de plus gros nuages de vapeur lors de l’expiration, et elle diminue également la sensation de raclement de gorge. La VG est également inodore et sans goût, tout comme le PG, mais elle est beaucoup plus vicieuse.

Pour résumer, PG et VG sont les composants de base, PG étant utilisé pour transporter les arômes et la nicotine dans les solutions liquides, tandis que VG est purement utilisé pour augmenter la production de vapeur et adoucir le hit de la gorge. La plupart des e-liquides sont proposés en solutions 30/70 (PG/VG) et 50/50 (PG/VG), certains utilisateurs faisant le chemin inverse et utilisant plus de VG que de PG. Cependant, ceci n’est recommandé que pour les appareils ultra-puissants qui produisent d’énormes nuages de vapeur.

Si vous deviez fabriquer vos e-liquides, vous devriez acheter de la nicotine liquide, des arômes liquides, une bouteille de PG pur et une autre de VG pur. Il faudrait ensuite mesurer chaque composant pour obtenir les résultats escomptés, en mélangeant des quantités exactes de chaque composant pour obtenir le niveau de nicotine et le profil de saveur voulus. C’est difficile à faire car le mélange des saveurs est un art et une science. C’est pourquoi nous vous invitons à essayer nos arômes uniques ; nous avons passé beaucoup de temps à les développer et nous en sommes très fiers.