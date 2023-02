Les BTC faucets sont-ils une bonne opportunité pour gagner de l’argent ?

Si vous êtes nouveau dans le marché et l’industrie de la blockchain et des cryptos, alors vous avez sans doute croisé des BTC faucets. Autrement appelés les robinets à cryptomonnaies, il s’agit simplement d’opérations et de tâches à réaliser en ligne contre une récompense versée sous forme de crypto. Dans ce guide, nous allons introduire les BTC faucets, afin de vous aider à vous faire une image complète sur cette opportunité qui permet parfois de gagner de l’argent.

Si le sujet vous intéresse, alors ce guide saura répondre à quelques-unes de vos questions.

Définition du BTC faucet

Le BTC faucet, peut être soit une application ou un site web. Le point commun reste les récompenses offertes aux utilisateurs afin qu’ils complètent des tâches et des opérations sous certaines règles et fréquences. Souvent, ces tâches sont minimes et répétitives. Elles ne nécessitent pas un grand savoir ou expérience et vous pouvez les réaliser à partir de votre ordinateur et même votre smartphone.

Comme exemple, vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs newsletters avec votre e-mail, vous pouvez répondre à un quiz ou à une enquête marketing, vous pouvez visionner des publicités sous forme de vidéo ou simplement cliquer sur un lien et résoudre un captcha (figure peu complexe à résoudre manuellement pour prouver qu’il ne s’agit pas d’un robot qui souhaite accéder à la page).

Reconnaître un site web proposant du BTC faucet

Vu qu’il s’agit de gagner de l’argent en ligne, vous vous doutez que cette tendance a vu malheureusement apparaître des sites d’arnaqueurs, et des escroqueries qui promettent des gains pour attirer un plus grand nombre d’utilisateurs. Ainsi, nous vous conseillons de vous méfier si on ne vous a pas recommandé un site BTC faucet. Notre rôle sera d’insister sur la prévention, et de vous présenter quelques astuces pour vérifier la légitimité de la plateforme :

Chercher des avis et les retours d’utilisateurs en ligne et dans des forums. Activer et utiliser un antivirus fiable en naviguant sur internet. S’assurer de ne jamais envoyer de l’argent, ou de payer un service qui est censé nous récompenser. Visiter et lire les conditions d’utilisation du site, prendre des notes et des screenshots.

Verdict sur les BTC faucet

L’utilisation des BTC faucet est belle et bien intéressante financièrement parlant, et de manière amusante vous pouvez générer un petit complément de revenu. Cependant, nous souhaitons vous expliquer comment cela se passe de près. Voici donc pratiquement, comment le Faucet Crypto fonctionne sur une plateforme ou un site qui propose ce type de récompenses :

Vous ne pouvez pas participer aux tâches sans vous inscrire et passer par les étapes de création de compte.

De manière générale, le site web vous demandera d’autoriser l’accès pour lier votre portefeuille électronique. Si vous passez par une API ou un widget qui héberge votre portefeuille électronique, veillez à utiliser un nouveau compte et portefeuille, et à le vider des jetons que vous possédez. Ainsi, si le site BTC Faucet subit un hack, votre portefeuille sera compromis mais sans fonds qui vous appartiennent.

Quand ces étapes sont validées, il sera temps d’attendre que des tâches soient disponibles ou que le site vous attribue des tâches de manière directe.

Toutes les tâches ne possèdent pas la même récompense, et parfois il faut accomplir un grand nombre de tâches avant d’espérer décrocher une récompense généreuse. Ne pensez pas que la première tâche vous permettra d’encaisser 1 BTC ou 1 ETH.

Souvent il faut atteindre un seuil minimum et un montant limite fixé par le site faucet BTC avant de réaliser la demande et encaisser sa cagnotte. Du coup certains sites sont plus flexibles que d’autres. A vous de réviser les règles du site pour reconnaître cette limite.

Maximiser ses gains BTC faucet

Pour maximiser vos gains, vous pouvez vous contenter d’un seul site faucet BTC, et de vous connecter tous les jours pour participer ou pour au moins découvrir les tâches en cours. N’oubliez pas de vérifier si le site propose de se connecter par application smartphone, ou directement sur votre navigateur de téléphone.

Ainsi, vous pouvez faire ces tâches dans le bus, ou les transports publics si vous avez le temps. Si vous avez créé un compte, veuillez utiliser un mot de passe complexe et ne pas le partager avec vos amis ou les membres de votre famille.

Finalement, amusez-vous et pensez à contacter le service si vous ne comprenez pas une étape donnée, ou les instructions d’une tâche. Le service de la plateforme traitera votre demande et vous contactera dans les jours qui suivent votre message.