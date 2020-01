Béjart fête Maurice-Boléro au Palais des Congrès

Partagez





BÉJART FÊTE MAURICE

par le Béjart Ballet Lausanne

du 26 au 29 février 2020 au Palais des Congrès de Paris

Après avoir joué La Flûte Enchantée en 2018 et Presbytère en 2019, le Béjart Ballet Lausanne revient à Paris avec au programme : t ‘M et variations…, une création de Gil Roman et Béjart fête Maurice – Boléro, une suite d’extraits signés Maurice Béjart. Composé comme un récital, ce ballet est un spectacle festif, une rencontre légère qui célèbrent le sens de la fête de Béjart et l’humanité des interprètes. Ni anthologie, ni manifeste, un spectacle pour le pur plaisir de la danse.

Avec ce programme, Gil Roman dévoile sa dernière création t ’M et variations…, un ballet où les pas sont autant de mots adressés à Maurice. Pages après pages, sous la forme d’un journal, relation à l’intime, le chorégraphe propose une suite de variations sur le thème de l’amour et de la nécessité intérieure de la danse. Une chorégraphie radicalement fascinante, chronique d’un jour de fête.

Le Béjart Ballet Lausanne rend également hommage au maître dans ce programme à travers un ballet composé d’extraits de ses chorégraphies. Série de pas de deux entrelacés et d’extraits de ballets plus amples, Béjart fête Maurice (version avec Boléro) se veut une rhapsodie légère, une célébration, une cérémonie.

Cinquante minutes – un roman – de danse pure, le choc et la rencontre des êtres, l’amitié et l’amour qui les lient. Une chorégraphie radicalement fascinante, récit d’un dévoilement, chronique d’un jour de fête.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

5 dates exceptionnelles du 26 au 29 février 2020 – Tous les soirs à 20h30 – Samedi 29/02/2020 à 15h et 20h30

Palais des Congrès de Paris – 2 Place De La Porte Maillot – Paris 75017

En ligne : www.palaisdescongresdeparis.com et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : Carré Or : 125€ / Catégorie 1 : 98€ / Catégorie 2 : 69€ / Catégorie 3 : 47€