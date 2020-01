Le deux-roues, une liberté sans risque ?

Depuis plusieurs semaines, la France et surtout l’Ile de France sont secouées par les grèves de transports en commun. Alors que certains prennent leur voiture ou d’autres moyens tels que les VTC, d’autres vont se tourner vers les deux-roues. Que ce soit à moto, en scooter ou encore en trottinette électrique (bon, c’est vrai que pour la trottinette, il est difficile d’avaler les kilomètres), le deux-roues devient une solution anti-grève pour pouvoir circuler en toute liberté. Mais avant de se lancer, il faut bien s’équiper, et trouver la bonne machine.

I/La liberté de circuler

Rouler en deux-roues peut donner une sensation de liberté. En effet, sentir le vent sur soi lors de la conduite, voir défiler les paysages devant soi, sont autant de bien-être ressenti lorsque l’on se trouve à moto ou en scooter.

Au-delà de ces sensations, circuler à deux-roues permet de déjouer les aléas des trafics routiers au quotidien. La circulation est facilitée, et devient fluide pour le deux-roues lors des embouteillages. La durée des trajets se voit souvent réduit. Durant les périodes de grèves, les deux-roues remplacent aisément les problèmes d’absences de transports publics. Et moins de problèmes également de place de stationnement. Il suffit de trouver un endroit de la taille de l’engin, et d’avoir un bon antivol, et le tour est joué.

II/ Les dangers de la route

Si les deux-roues sont souvent synonymes de liberté et de circulation facile, il est également synonyme de danger accru. Contrairement aux voitures, un deux-roues ne dispose pas de carrosserie qui protège le conducteur en cas d’accident. Les deux-roues sont donc bien plus vulnérables que les autres véhicules sur la route. Depuis le début de la grève début décembre 2019, à Paris, il y a eu 40% d’augmentation d’accidents de deux-roues.

Cette vulnérabilité est aussi due à des comportements parfois inconsidérés. Que cela vienne des voitures ou des motos (ou scooters), certains comportements entrainent parfois des situations dangereuses qui peuvent changer le court d’une vie. Le respect du code de la route, la courtoisie au volant, et une vigilance de tous les instants sont les moyens les plus sûrs pour éviter les dangers de la route.

III/La sécurité

Un autre moyen qui permet de contourner les dangers de la route, est de veiller à rouler en toute sécurité. Cette sécurité passe par le respect du code de la route, comme il a déjà été dit plus tôt, mais aussi par l’usage d’une machine en bon état. Il est nécessaire de maintenir sa moto en bon état de marche, et veiller à réparer tout problème technique potentiel.

L’équipement du conducteur est aussi un bon moyen de protéger d’éventuelles conséquences graves. Il est ainsi conseillé de privilégier le casque intégral, une bonne paire de gant en cuir (obligatoire en France depuis quelques temps déjà), et un bon blouson renforcé au niveau du dos. Ce qui protègera la colonne vertébrale en cas d’accident. Et afin de palier à d’éventuels désagréments, une bonne assurance est aussi indispensable.

Conclusion

A la question, le deux-roues est-il un moyen de circuler en toute liberté sans risque, vous l’avez compris la réponse est oui si vous prenez toutes les précautions nécessaires pour vous garantir une bonne sécurité. Machine en bon état, bon équipement, un bon comportement sur la route, vous permettront de profiter de la liberté de circuler en moto en toute sécurité.