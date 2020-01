Nick Carter et André Breton – Une enquête surréaliste est une bande dessinée originale, pleine de références sur le mouvement artistique du XXème siècle, de David B., parue aux éditions Soleil, dans la collection Noctambule, en novembre 2019.

Nick Carter est un grand détective américain, personnage de roman-feuilleton. Il est le narrateur de cette histoire. Il a combattu les pires criminels du monde, tels que le Docteur Quartz, les Poignardeuses, L’écorchée, le Tigre à face humaine… il est très ami avec certains peintres et poètes du groupe surréaliste. Aussi, il revient sur sa plus étrange affaire de sa carrière, celle pour laquelle André Breton l’a engagé en 1931. Pour André Breton, c’était une mauvaise période, il avait des problèmes d’argent, sa compagne l’avait quitté, il était rejeté par le parti communiste et le groupe surréaliste avait explosé. André Breton pensait qu’on lui avait dérobé quelque chose, sans pouvoir le nommer. Nick Carter est reparti avec un dossier plein de mystères, pour commencer son enquête…

C’est effectivement une enquête surréaliste qui est à découvrir. Le récit est très original, avec de nombreuses références autour de ce mouvement surréaliste, du XXème siècle. L’auteur entremêle André Breton, fondateur du mouvement, et Nick Carter, détective américain, héros de la littérature feuilletonesque. Les deux univers se mêlent donc, pour cette histoire imaginative, immersive, assez surprenante et captivante. L’aventure surréaliste est entrainante, amenant les lecteurs à travers des rêves, des cauchemars, des mondes improbables et des rencontres de personnalités. La bande dessinée est originale, comme un roman-feuilleton, avec à chaque page, une illustration et un texte court à lire, décrivant l’aventure à découvrir. Le dessin, en noir est blanc, est tout aussi captivant et énigmatique, complexe et dense, avec plein de détails et curiosités.

Nick Carter et André Breton – Une enquête surréaliste est une bande dessinée originale, entremêlant un personnage fictif et un personnage réel, deux univers, dans une aventure improbable, imaginaire, surréaliste, captivante, dans un décor fantastique.