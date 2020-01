Datant du XIX siècle, l’histoire du cross-country trouve ses origines dans la culture anglophone dont le terme de cette discipline sportive signifie « à travers la campagne ».

Le cross-country se compose d’épreuves athlétiques hivernales en plein milieu naturel qui consiste à parcourir des distances plus ou moins longues.

De nombreuses compétitions, championnats et jeux olympiques ont ainsi vu le jour depuis sa création rassemblant les meilleurs coureurs de tous les temps.

Qu’est-ce que la discipline sportive du cross-country ?

Connaissez-vous l’histoire du cross-country en France ?

Une discipline sportive hivernale

Le cross-country est une discipline physique et sportive plutôt intense et soutenue qui nécessite une excellente condition physique et mentale.

La discipline du cross-country fait partie de la famille des courses à pied qui regroupent différentes courses organisées sur des parcours balisés de plusieurs kilomètres.

À l’inverse du trail, ce type de course et les différentes épreuves du cross-country se pratiquent généralement durant la saison d’hiver en pleine nature, dans un bois ou une pleine.

Le parcours du cross-country forme une ou plusieurs boucles avec une longue ligne droite en début ou en fin de course avec une distance plus ou moins longue allant de quatre à douze kilomètres, qui dépend non seulement de l’âge des participants, mais également du niveau de compétition.

La naissance et l’histoire du cross-country en France

La discipline du cross-country est une activité physique et sportive d’origine anglaise.

Apparu pour la première fois dans la presse française dans les années 1860, le nom quelque peu atypique de cette discipline sportive évoque au premier abord les sports équestres avec la discipline de l’équitation, à la plupart des Français.

En effet, à cette époque-là, la pratique sportive de l’équitation est un signe de distinction sociale réservée aux populations les plus aisées, contrairement à la pratique de la course à pied qui reste relativement accessible et abordable financièrement pour la plupart des personnes.

Cette discipline sportive ne nécessite pas les besoins et l’entretien d’un cheval de course ni de pistes, de chemins ou de route spécifiques, car il est tout à fait possible de « courir à travers les champs ». (Définition de cross-country)

C’est à ce moment-là que la discipline sportive de la course à pied connaît alors un fort engouement populaire, et de là, naît alors la discipline du cross-country qui se développe partout en France.

C’est en 1903 que le cross des nations est alors créé par l’Union Internationale de cross-country avant d’être remplacé par les Championnats du monde.

C’est une compétition qui se dispute annuellement et qui rassemble et réunit les meilleurs spécialistes dans la discipline du cross-country.

La France y participe pour la première en 1907 avec un nom qui ressort parmi d’autres, Jean Bouin, le premier athlète français spécialisé dans la course de fond.

De nombreux succès sportifs complètent son tableau de chasse dans cette discipline.

Parmi eux, il a en effet gagné trois fois de suite le cross des nations, alors considéré comme le Championnat du monde du cross-country et détient pas moins de sept records du monde sur différentes distances et durée de parcours.

Il décède malheureusement d’une manière tragique en 1914, de nombreuses plaques commémoratives portent désormais son nom en France, en souvenir d’un très grand sportif de la discipline du cross-country.

À ce jour, le cross des nations est devenu le Championnat du monde de cross-country, la discipline ayant disparu des Jeux olympiques depuis 1924.

