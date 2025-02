Bientôt la 41e édition du Printemps des Arts de Monte-Carlo

La 41e édition du Printemps des Arts de Monte-Carlo qui aura lieu du 2 mars au 27 avril célèbrera le centenaire de la naissance de Pierre Boulez, qui fut tout à la fois compositeur, chef d’orchestre, pédagogue, écrivain, ami des arts, théoricien, créateur et directeur d’institutions. Un hommage sous la forme d’un portrait original qui va révéler les multiples facettes de ce personnage marquant de la vie musicale française. Comme l’a dit Bruno Mantovani, directeur artistique du festival depuis trois ans, «cette édition est à la fois un anniversaire et un portrait de l’une des figures majeures de la musique des XXème et XXIème siècles. »

Un hommage à Pierre boulez

Le Festival s’échelonnera sur quatre week-ends (du 12 mars au 6 avril), avec un prélude symphonique le 2 mars (Mahler, Wagner) et un postlude chorégraphique du 23 au 27 avril (Balanchine, Ratmansky, Goecke). L’un des temps forts de cette édition 2025 sera sans aucun doute le 26 mars, jour de l’anniversaire de Pierre Boulez : l’Ensemble Orchestral Contemporain, sous la direction de Bruno Mantovani, interprètera plusieurs de ses œuvres emblématiques.

Pour rendre hommage à Pierre Boulez, le festival mettra à l’honneur les œuvres qu’il a dirigées (Wagner, Bruckner, Bartók, Stravinsky, Ravel et Debussy), la musique de ses mentors (Schönberg, Berg, Webern), ses collègues et amis qu’il a côyoyés (Berio, Stockhausen, Messiaen) ainsi que la jeune génération qu’il a soutenue (Manoury, Hurel, Dallbavie, Maresz ou encore Bruno Mantovani). Et pour que ce portrait musical soit complet, figurera même à l’affiche le concert de ses ennemis le 27 mars.

Des invités prestigieux sont attendus pour cette 41e édition. Outre l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo (13 mars – 5 avril), le festival accueillera pour deux concerts exceptionnels le BBC Symphony Orchestra (22 – 23 mars) dont Boulez fut le chef principal de 1971 à 1975. Le Quatuor Akilone (15 – 16 mars) proposera un diptyque sur la seconde école de Vienne, le pianiste François-Frédéric Guy jouera le Concerto n°2 de Bartók (22 mars) et le Concerto pour piano de Schönberg (23 mars) sous la direction de Pascal Rophé tandis que l’Ensemble Court-Circuit viendra défendre la musique d’aujourd’hui (3 avril) et le pianiste Hervé Sellin le jazz (28 – 29 mars) que Boulez n’aimait guère.

De nombreux événements

De nombreux événements viendront enrichir la découverte de la personnalité de Pierre Boulez : des tables rondes, des rencontres, des projection de films au Cinéma des Beaux-Arts, notamment Boulez, XXe siècle, Une leçon de Pierre Boulez, De la maison des morts de Leoš Janáček, dirigé par Boulez en 2007, des masterclasses, des déambulations musicales, des concerts jeune public, des lectures, des répétitions commentées, sans oublier des « before » pour éclairer l’écoute des oeuvres, mais aussi des « after festifs « avec les artistes.

Informations pratiques :

Pour plus de renseignements sur le programme du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo sur : https://www.printempsdesarts.mc/programmation

Prix : à partir de 19 euros par concert, des packs et des abonnements sont disponibles

Billetterie de l’Atrium du Casino de Monte-Carlo, du mardi au samedi de 10h à 17h30

Tel : +377 98 06 28 28

Gratuité pour les moins de 25 ans

Navettes aller-retour depuis Nice et Menton mises à disposition pour le dernier concert du jour (5€)