L’enfantôme – Ed. Glénat

L’enfantôme est un récit complet de Jim Bishop, paru aux éditions Glénat, en janvier 2024. Une bande dessinée intrigante et cinglante, sur le passage de l’enfance à l’âge adulte. Un récit horrifique qui questionne le conformisme de notre société, à travers le vécu d’un jeune garçon.

Quelque part entre la fin des années 90 et le début des années 2000, un jeune garçon tente de se présenter. Il ne sait pas trop comment s’y prendre. Il pense que la première impression que l’on pourrait avoir de lui pourrait être définitive. En fonction de la sensibilité de chacun, on pourrait dire qu’il est victime de son beau-père qui le plaque contre son lit, prenant le dessus. Certains auraient de l’empathie envers lui. S’il pouvait nous montrer sa part héroïque, lorsqu’il tente de répondre à son beau-père, on pourrait ressentir de l’admiration. S’il avait commencé par dire qu’il était le pire cancre de la terre, il baisserait dans l’estime de tous… Pourtant, le jeune garçon est bien tout cela à la fois. Pour ses camarades, il est le boutonneux ! L’été dernier, ses jambes se sont mises à pousser, sa voix a mué et des boutons sont apparus…

Le récit plonge dans les abysses de l’adolescence, là où les rêves se heurtent aux attentes sociales et familiales. À travers l’histoire de Jacques, un cancre moqué par ses camarades, la bande dessinée explore avec une grande finesse les pressions qui pèsent sur les jeunes, écrasant leur identité pour les conformer à un système étouffant. Le graphisme, mêlant horreur et poésie, enveloppe le lecteur dans une atmosphère étrange et troublante, où le fantastique et la réalité se confondent. L’ambiance se transforme au fil des pages, de la violence scolaire à un univers plus onirique, dévoilant des métaphores profondes sur la quête de soi. Les thèmes du conformisme et de la recherche de l’identité résonnent fortement. Le récit nous plongeant dans une réflexion sur la société actuelle. Un récit qui secoue, déstabilise et, surtout, fait réfléchir longtemps après avoir tourné la dernière page.

L’enfantôme est un ouvrage singulier et captivant, des éditions Glénat. Un album cinglant qui invite à la réflexion, mêlant horreur, onirisme et poésie. Un adolescent qui se cherche, mais qui se retrouve confronté une multitude d’émotions à sonder, accepter…

