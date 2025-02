Bubble Planet débarque à Paris : Une expérience immersive inédite

Partagez





Bubble Planet – Après avoir séduit plus de deux millions de visiteurs à travers le monde, Bubble Planet arrive pour la première fois en France. Dès le 27 mars 2025, l’Espace Chapiteaux de La Villette accueillera cette expérience sensorielle hors du commun.

Un succès international

De New York à Londres, en passant par Singapour et Milan, Bubble Planet a déjà conquis les foules dans plus de dix grandes villes. Coproduite par Exhibition Hub, spécialiste du divertissement familial, et Fever, leader des plateformes de loisirs, l’exposition promet une immersion inoubliable jusqu’à la fin de l’été à Paris.

Plongée au cœur d’un univers fascinant

Bubble Planet réveille l’imagination et ravive l’âme d’enfant. Le parcours transporte les visiteurs dans un monde où les bulles prennent vie sous toutes leurs formes. Des ballons géants aux bulles de savon, chaque espace offre une exploration sensorielle unique.

Un voyage sensoriel inoubliable

Couleurs éclatantes, illusions surprenantes, sensations inédites… Bubble Planet pousse la curiosité à son maximum. Ce voyage insolite défie les perceptions et réserve des surprises à chaque recoin. Une aventure à ne pas manquer pour petits et grands à La Villette dès le 27 mars.

Bubble Planet : Quand l’extraordinaire devient possible à Paris

Bubble Planet repousse les limites du réel. Cette aventure sensorielle offre une parenthèse magique où l’extraordinaire devient possible. Parfaite pour un moment inoubliable en famille, entre amis ou entre collègues, l’expérience émerveillera petits et grands. Découverte et plaisir se mêlent dans un univers fascinant où chaque instant est une surprise.

Ouverture des ventes le 19 février

Les billets seront disponibles dès le 19 février sur le site officiel de l’expérience et sur la plateforme Fever. Les intéressés peuvent dès maintenant s’inscrire sur la liste d’attente pour bénéficier d’un accès anticipé et d’un tarif réduit sur les premiers billets vendus.

Bubble Planet, une aventure immersive à ne pas manquer dès le 27 mars à La Villette.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Accès : 📍 La Villette – Espace Chapiteaux, 211, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Métro : Ligne 5 : Arrêt Porte de Pantin Ligne 7 : Arrêts Corentin Cariou ou Porte de la Villette

Bus : Lignes 75, 151 : Arrêt Porte de Pantin Lignes 139, 150, 152 : Arrêt Porte de la Villette

Tramway : Ligne 3B : Arrêts Porte de Pantin ou Porte de la Villette

Durée de l’expérience :

⏱️ De 60 à 90 minutes Jours et horaires d’ouverture : Mardi au jeudi : 10h à 18h30

Vendredi et dimanche : 10h à 19h30

Samedi : 10h à 20h30 Âge requis :

👶 Pas de limite d’âge minimum. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Tarifs : Enfant : à partir de 12,90€

Adulte : à partir de 16,90€

