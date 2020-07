Black Opium Néon : Le nouveau parfum d’Yves Saint Laurent 

Après l’iconique Black Opium d’Yves Saint Laurent, le créateur revient avec Black Opium Néon, un parfum puissant, parfaitement mis en valeur par son égérie : la belle et électrisante Zoé Kravitz !

La version originale de Black Opium fait partie des best-sellers de la marque. Cela fait des années qu’il a fait ses preuves auprès de beaucoup d’entre nous. Ce parfum est un mélange gourmand, avec ses notes de vanille et de patchouli. Une fragrance sucrée également, assez addictive je dois dire.

Black Opium Néon est un parfum doté d’une force assez marquée. Il fait partie de ces parfums qui sont loin de passer inaperçus. J’ai tendance à l’associer davantage aux soirées d’été, en vacances, entre amis ou en famille.

J’ai de suite apprécié l’univers “Rock” qui s’en dégage. Sûrement la chaleur de ses notes orientales. J’aime assez l’univers du flacon qui me fait penser aux femmes qui s’assument, qui osent. Le côté “Néon” rappelle les lumières présentes lors de soirées animées, l’effervescence aussi, la passion également. L’eau de parfum présente dans le flacon est de couleur rose fuchsia. Ce qui contraste joliment avec le nuit pailleté qui l’entoure.

Black Opium Néon a un côté sensuel très affirmé. Il me donne l’impression de parler à toutes les femmes que nous sommes : sportives, bosseuses, rebelles, téméraires, douces, ou encore passionnées.

Voici les notes olfactives décrites par Yves Saint Laurent :

Notes de tête : Accord fruit du dragon

Notes de cœur : Accord fleur d'oranger

Notes de fond : Accord Café Noir

J’ai été surprise par les notes, notamment par les accords de fruit du dragon que je ne connaissais pas. Cela lui confère encore plus de caractère. Je me suis donc renseignée, et en effet, c’est sans aucun doute ce qui donne ce côté sucré au parfum.

Black Opium Néon va plaire aux amoureuses de fleur d’oranger et je sais que vous êtes nombreuses. Néanmoins, mélangée aux accords de café, elle ressort bien plus intensément. Je préfère vous prévenir. Quoi qu’il en soit, le parfum est parfaitement équilibré, les notes s’accordent bien entre elles.

Enfin, cette nouveauté va plaire aux fidèles de Black Opium d’Yves Saint Laurent. Encore plus à celles qui osent et n’ont pas peur de déployer leur féminité. Car côté tenue, il est surprenant et ne vous décevra pas.

Alors, prêtes à briller le temps d’une soirée ?