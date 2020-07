Comment Fabriquer une table basse en palette

Vous cherchez à obtenir un look à la fois moderne et vintage dans votre maison, mais vous ne trouvez pas une table contemporaine adaptée à vos besoins? Frustré par les haut prix des tables de palettes offerte par les boutiques en ligne, et pensez que vous pouvez faire un travail tout aussi décent vous-même? Alors lisez cet article, qui pourra vous renseigner sur l’étendue des travaux pour fabriquer votre propre table basse en palette aux moindres coûts.

Vous avez probablement entendu parler du bois de palette et vous avez remarqué combien de personnes l’ajoutent à leur maison grâce à des projets de bricolage peu coûteux pour créer des pièces uniques et rustiques. Mais il paraît difficile de savoir par où commencer ou même de décider du meilleur bois à utiliser.

Il existe différents plans de tables basses en palettes pour votre salon. Vous pouvez faire les tables en palettes avec les planches de bois disponibles dans votre maison. Si vous avez des meubles anciens et rouillés, que vous envisagez de les jeter à la poubelle, vous pouvez faire bon usage de ces bois pour les plans de table en palette, ou vous pouvez les obtenir auprès des magasins de bois d’œuvre qui les proposent également à bas prix.

Source : Moderne House

Voilà quelques étapes que vous pouvez les suivre pour fabriquer votre propre table basse en palette chez vous :

La préparation de la palette

Utilisez une palette solide et en bon état, mais évitez les palettes avec des lattes fissurées ou cassées. Ensuite nettoyez la palette en la brossant soigneusement et en retirant tous les clous indésirables.

Utilisez une scie pour couper chaque latte à chaque extrémité juste avant qu’elle ne chevauche les supports. Ne coupez pas les supports car ils seront réutilisés. Une fois que les supports extérieurs ont été libérés des lattes supérieure et inférieure, utilisez un pied de biche ou le dos d’un marteau pour retirer soigneusement les lattes du support central. Retirez les embouts et les clous des supports extérieurs, et puis retirez tous les clous des lattes et du support central, Afin déterminez la longueur la plus courte de toutes les lattes. Utilisez cette mesure pour marquer toutes les lattes avec une ligne droite à chaque extrémité en utilisant un carré de menuisier pour les maintenir uniformes.

Coupez les extrémités de chacune des lattes avec une scie circulaire à table.

Arrangez la moitié des lattes ensemble sur le sol et mesurez la largeur des planches, ainsi utilisez cette mesure pour marquer et couper les supports.

L’assemblage et la finition du dessus de table

Arrangez les supports verticalement sur le sol avec un aux deux extrémités et un au milieu. Posez la moitié des lattes sur les supports et faites correspondre les extrémités et les coins pour les rendre aussi affleurantes que possible.Le bois de palette peut être assez sec, il est donc important de pré-percer les trous pour les clous, percez deux trous aux extrémités de chaque latte et dans les supports ci-dessous à chaque extrémité du dessus de table.Utilisez ces trous pour clouer solidement la latte aux supports d’extrémité. Positionnez le support central directement au centre du plateau et percez 2 trous dans chacune des lattes et dans le support central.Clouez les lattes solidement sur le support central. Retournez le plateau de la table et fixez les lattes de l’autre côté de la même manière.Ensuite il est important de poncez la table partout en utilisant du papier de verre très grossier au début (50 grain) puis en passant à moyen (150 grain) et enfin (200 grain) si vous le préférez.

Dépoussiérez le dessus de table avec une brosse et essuyez-le avec un chiffon humide pour éliminer tout excès de poussière de scie.Appliquez la teinture et le vernis en permettant au plateau de table de sécher complètement après l’application de chaque couche. Une fois le vernis est devenu complètement sec, frottez légèrement le dessus de la table avec de la laine d’acier, dans le sens du grain du bois, pour éliminer toute rugosité, et essuyez-le avec un chiffon légèrement humide pour éliminer la poussière.

L’ajout des pieds de table

Posez le dessus de la table sur une surface plane avec la face inférieure vers le haut, et fixez une bride de plancher dans chacun des quatre coins du bas du dessus de la table à l’aide de vis à bois.

Fixez un tuyau à chacune des brides de plancher, et bouchez chaque tuyau avec un chapeau de tuyau galvanisé.

Enfin retournez la table et utilisez les capuchons pour niveler la table si nécessaire en les serrant ou en les desserrant.