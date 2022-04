Butterfly Beast II – Le premier tome

La saga Butterfly Beast se poursuit avec cette deuxième série et ce premier tome, paru en janvier 2022, aux éditions Mangetsu. Un manga de Yuka Nagate, qui présente les missions d’une Kunoichi, une chasseuse et tueuse de shinobis dévoyés.

An 13 de l’ère Kan’ei, soit 1636, dans le quartier réservé de Yoshiwara, il y a du monde, en ce début de soirée. Soudain, un cortège se fait entendre, les passants laissent la place pour regarder. Il s’agit du cortège de Kochô, la grande courtisane de l’établissement de Jin’Emon. Cependant, la jeune femme s’appelle Ochô, mais à Yoshiwara, elle est connue sous le nom de Kochô, courtisane de haut rang… Mais cela n’est qu’une couverture, et non sa véritable identité… Aux environs de Nihonbashi, un groupe de bandits tente d’échapper aux forces de l’ordre. L’un d’eux tire un churiken sur les poursuivants. A travers les rues, la course-poursuite ne semble pas se finir. Mais lorsqu’ils arrivent devant la grande porte de Yoshiwara, les bandits l’escaladent, laissant derrière eux, impuissants, leurs poursuivants. Les voleurs et meurtriers pensant s’en tirer…

Il est plaisant de retrouver Ochô pour de nouvelles missions et rencontres. En effet, la belle Kunoichi est une chasseuse et tueuse de shinobis dévoyés. Alors que la paix règne enfin dans le pays, les shinobis sont laissés pour contre, mais sévissent encore ne sachant quoi faire de leurs talents. Le manga présente cinq chapitres et plus précisément trois récits. Le premier est simple et efficace, permettant de se replonger facilement dans l’époque et le travail d’Ochô. Les trois suivants présentent un seul et même récit captivant et plus bien rythmé. Enfin le dernier chapitre est un peu plus troublant avec un ennemi qui ne laisse pas indifférent l’héroïne. L’ouvrage est plaisant à découvrir, les récits captivants et bien menés, avec une héroïne complexe, belle, qui ne cesse de se demander si elle fait les bons choix. Le dessin est fabuleux, avec quelques premières pages en couleurs appréciables.

Butterfly Beast II, revient avec ce premier tome, aux éditions Mangetsu, pour conter la suite des missions d’Ochô. Trois récits complets à découvrir, qui présente un peu plus cette héroïne, une kunoichi qui doit mettre fin aux sombres desseins de shinobis dévoyés.

la série Betterfly Beast