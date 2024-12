Cache-cache Loustic : un jeu malin pour les tout-petits par LOKI

LOKI, éditeur français depuis 2018, propose des jeux de société immersifs et bienveillants conçus pour les enfants et leurs familles. Leur mission est d’encourager complicité et partage à travers des mécaniques accessibles et des univers graphiques riches. Parmi leurs nouveautés, Cache-cache Loustic s’impose comme un incontournable pour les jeunes joueurs.

Ce jeu revisite le classique cache-cache avec des éléments tactiles et visuels. Chaque joueur incarne un animal et se cache dans le parc de la boîte, tandis qu’un joueur, dans le rôle du loup, tente de les trouver. Les cachettes sont désignées par des masques colorés attachés à la boîte de jeu, offrant une expérience immersive et amusante. Le loup marque des points en trouvant les animaux, tandis que les autres gagnent des points pour ceux qui restent bien dissimulés.

Le coffret contient des masques de loup, des pions animaux et des éléments permettant de construire le décor du parc. Les règles simples favorisent la motricité, la mémoire et la perception spatiale, rendant ce jeu accessible dès 3 ans. Une variante avancée est également incluse pour prolonger le plaisir avec des joueurs plus âgés. La mise en place reste également enfantine. Le but du jeu est de trouver les meilleures cachettes du parc, pour échapper au loup et récupérer le plus de bonbons possible ! Attention, le loup aussi gagne des bonbons en découvrant les cachettes. Ainsi, le joueur qui obtient le plus grand nombre de bonbons remporte la partie !

Cache-cache Loustic est un jeu captivant et interactif qui stimule l’imagination des enfants, de la marque Loki. Il permet également de partager des moments de complicité en famille tout en développant des compétences essentielles. L’esthétique soignée et les matériaux de qualité en font un excellent choix pour initier les jeunes aux plaisirs des jeux de société. Le jeu est à déposer au pied du sapin de Noël !