Le calendrier de l’Avent Révillon 2020 & nouveautés chocolatées

Parmi les calendriers de l’Avent chocolatés que j’aime offrir chaque année, il y a le très classique Révillon. Une valeur sûre, qui va ravir toute la famille ! Voici donc ma revue sur le calendrier de l’Avent Révillon 2020.



Pour cette nouvelle édition, Révillon a misé sur une couleur bleu nuit intense. Au centre, une horloge nous indique que nous sommes en plein dans la nuit de Noël, seulement à quelques minutes du 25 décembre. Le Père Noël ne tardera donc plus à passer pour déposer les cadeaux au pied du sapin.

Le calendrier est vraiment très joli cette année. Les couleurs se mélangent à merveille et les illustrations nous plongent en plein cœur de la magie des fêtes. On retrouve des animaux de la forêt, des papillotes forcément, un traîneau, des feuilles de houx, un sapin et bien sûr des cadeaux.

La phrase « C’est ENFIN bientôt Noël » – avec cet « enfin » écrit en majuscule – semble très en adéquation avec ce que nous vivons en ce moment, et ce besoin de nous raccrocher à des plaisirs simples.

Révillon a eu envie de transmettre de la bonne humeur, puisque derrière chaque case se cache un message positif. Nous pourrons déguster des chocolats noirs et au lait avec une mise à l’honneur de la ganache, du caramel et du praliné. Vous pourrez croquer dans une ganache noire intense, un praliné aux éclats de noisettes caramélisées ou pur amandes, ou encore un caramel au beurre extra-fondant… Oui je sais, ça fait rêver !

Les nouveautés chocolatées 2020 de Révillon

Et pour ceux qui n’envisagent pas Noël sans papillotes Révillon, je vous encourage à jeter un coup d’œil au rayon des chocolats. Comme chaque année, la marque regorge de propositions gourmandes pour ravir le cœur des amoureux de chocolat.

D’ailleurs, elle surprend par ses nouveautés, à commencer par sa jolie boîte « Grand Cadeau Lait » : un bonheur à chaque bouchée ! Je ne sais pas si je deviens de plus en plus gourmande de chocolat au lait, mais j’ai été séduite par les 2 recettes présentes dans ce coffret : éclat de cookie cacaotés sur un praliné fondant et praliné amandes feuilletées.

Les papillotes sont gourmandes, croquantes aussi, un délice en bouche.

Enfin, Révillon pense forcément aux familles nombreuses avec un format XXL de ses papillotes de plus de 500 gr. Il s’agit du sachet « Noir & Lait Collection » qui – comme son nom l’indique – contient six recettes gourmandes que l’on retrouve en partie dans le calendrier de l’Avent.

Que les festivités commencent avec Révillon !