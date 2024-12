Calligraphie & lettering faciles – Ed. Mango

Calligraphie & lettering faciles est un beau livre, paru en septembre 2024, aux éditions Mango, qui propose de s’initier à la calligraphie. Un ouvrage, de Marine Porte de Sainte-Marie, pour les débutants et intermédiaires, qui propose de découvrir cet art, entre informations, techniques et conseils.

Le livre carré débute avec un sommaire complet, suivi d’un avant-propos. Avant de découvrir la première partie, pour commencer, il est expliqué que la calligraphie et le lettering sont abordables par tous. Cependant, ils nécessitent un peu de matériel de base et quelques informations et aides pour les termes techniques. Ainsi, pour commencer, le livre revient sur les croyances et réalités, idées reçues ou réductrices. Les outils trouvent ensuite leur place, avant de retrouver les supports et les médiums. Un lexique vient clôturer cette première partie, permettant ainsi de parfaire les informations autour de la calligraphie et du lettering.

Le livre est très complet, avec des informations avant de commencer, puis les premiers pas accompagnés en pas à pas. Ainsi, l’autrice offre aussi des conseils, pour différentes choses, comme l’espace de travail, le positionnement de la plume, sa tenue assise… Elle vient aussi dépoussiérer l’idée que l’on peut se faire de cet art. Calligraphier ne signifie pas de tracer des lettres gothiques sur du parchemin ! Ainsi, les créateurs et créatrices peuvent composer joliment des mots, associer des décors aux lettres, oser des couleurs, jouer avec des textures… L’écriture devient un jeu, un dessin, un art, au fil des essais et des réalisations. Les polices sont nombreuses et les supports multiples, pour offrir un bel éventail de possibilités !

Calligraphie & lettering faciles est un beau livre de loisirs créatifs, des éditions Mango. Un ouvrage complet et fort intéressant, pour les débutants qui souhaitent découvrir cet art, entre histoire et modernité, offrant de nombreuses inspirations et des pas à pas détaillés.