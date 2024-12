Canal Toys – Des jouets créatifs et ludiques pour Noël 

Noël est l’occasion rêvée de stimuler la créativité et l’imagination des enfants. Avec Canal Toys, les petits artistes et amateurs de slime découvrent des coffrets innovants et amusants. Parmi les incontournables cette année, le coffret Style 4 Ever Diamond Art Light Up et les Slimelicious Slime’presso.

Canal Toys est une marque reconnue pour ses jouets qui allient amusement et créativité. Toujours à l’écoute des tendances, elle propose des produits originaux qui captivent les enfants tout en développant leur imagination. Avec ses gammes variées, Canal Toys transforme les loisirs en expériences enrichissantes et divertissantes.

Style 4 Ever et le Coffret Diamond Art Light Up

La collection Style 4 Ever inspire les enfants avec des activités manuelles élégantes et modernes. Le coffret Diamond Art Light Up permet de créer une lampe licorne lumineuse unique. Grâce à plus de 1300 strass colorés, un stylo à diamants, une gomme et une barquette, les enfants peuvent réaliser deux créations personnalisées. Conçu pour les artistes en herbe dès 6 ans, ce kit est une activité idéale pour exprimer son talent et illuminer une chambre avec une touche féérique.

So Slime et les Slimelicious Slime’presso

La gamme So Slime invite à plonger dans l’univers du DIY avec des slimes parfumés. Les nouveaux Slimelicious Slime’presso sont des kits à collectionner qui permettent de fabriquer son propre slime. Le processus est simple : mélanger les deux sachets inclus, ajouter les éléments décoratifs, et secouer dans un shaker spécial. Résultat : des textures étonnantes et des effets colorés captivants. Une activité sensorielle et amusante qui plaît à tous les fans de slime.

Canal Toys propose des coffrets qui émerveilleront les enfants, à déposer au pied du sapin de Noël. Entre créativité et plaisir tactile, ces jouets promettent des heures de jeu et de découvertes. Une idée cadeau incontournable pour un Noël magique et mémorable.