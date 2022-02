Charles 1943 – Un roman Poulpe fictions

Charles 1943 est un nouveau roman de florence Medina, paru en février 2022, aux éditions Poulpe fictions. Un livre, pour les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, qui propose de plonger dans le quotidien d’un enfant résistant, qui vit au Jardin des plantes, à Paris.

Les cloches de l’église sonnent. Il est 6 heures du matin. Charles ouvre la moitié d’un œil. Pour lui, 6 heures, c’est tôt. Il bâille, s’étire et bâille encore. Le jeune garçon a envie de se rouler en boule, de remonter l’édredon par-dessus sa tête ! Mais cela n’est pas possible, car aujourd’hui c’est la fête des mères. Pour cette occasion Charles a décidé de ramener un steak à la maison ! C’est peut-être un drôle de cadeau, et il ne faut pas se lever tôt pour cela ! Mais à Paris, en mai 1943, pour un garçon de douze ans, cela n’est pas forcément facile de ramener un steak… Il y a la guerre depuis un peu plus de trois ans…

La narration est plaisante, douce et captivante, assez immersive et bien posée. Le texte est juste et clair, pour cette histoire qui présente un jeune héros, qui va participer, à sa hauteur, à la Résistance. En effet, il connaît quelques habitudes de certains Allemands, à force de les côtoyer aux Jardins des plantes. Aussi, cela entraîne le jeune garçon à prendre part à la Résistance, aux côtés de l’étrange Solange… Courageux et déterminé, il n’hésite pas un instant, présentant ainsi un personnage fort, attachant, avec une famille aimante qui l’entoure. Il y a du suspense, de l’émotion, de l’action, une intrigue travaillée, bref tout y est dans ce beau roman jeunesse. Des illustrations viennent embellir l’ensemble, tout comme un dossier historique, à la fin de l’ouvrage.

