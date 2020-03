Clinton Road : Légende urbaine en vue !

La route la plus étrange du comté de Passaic dans le New Jersey « Clinton Road » se voit dédiée un comics chez Ankama Éditions. L’auteur, Vincenzo Balzano, surfe sur cette « légende urbaine » pour nous pondre un récit énigmatique et onirique. Quoi de plus passionnant que d’oser emprunter la route aux faits divers plus surnaturels les uns que les autres. Un one shot thriller/fantastique, à découvrir depuis le 24 Janvier 2020. (+13)

Le décor :

Il est tôt … la brume épaisse entoure la bar de Sam, qui jouxte la route. On entend seulement les corbeaux, perchés sur les fils électriques au dessus du bâtiment.

Comme chaque matin, John le « Forest Ranger » du coin, vient boire son café avant de commencer sa patrouille.

Ce matin là, il s’interroge sur d’étranges disparitions d’animaux et craint que cela n’attire encore un peu trop de curieux en manque de sensations. Il décide d’aller traîner du côté du lac histoire de débusquer de possibles braconniers.

Arrivé sur les lieux, le brouillard est encore plus épais qu’avant. Il entend des bruits suspects dans la forêt attenante à l’étendue d’eau. En essayant de comprendre ce qu’il se passe, il tombe nez à nez avec un énorme grizzly. Sauvé de justesse par un étrange ermite vivant dans la forêt, John reprend ses esprits avec un bon café. En continuant ses « investigations », l’étranger lui apprend que les histoires de disparitions d’humains ne datent pas d’hier, et qu’il n’est pas étonné que ce soit des animaux qui se volatilisent à présent.

L’esprit embrouillé par ces histoires de fantômes, de disparitions, et de possibles braconnages, John rentre chez lui retrouver son fils …

Le point sur la BD :

Qui a déjà entendu parler de « Clinton Road » aux États Unis ?? Ni toi, là en face qui lit la chronique, ni moi là qui l’écrit, étions préparés à l’adaptation de faits « réels » aussi déroutants !! Heureusement pour nous, l’auteur italien Vincenzo Balzano, déjà découvert par Marvel et Boom, se penche sur ce sujet peu commun !!! Il installe une ambiance suffocante et onirique, dés les premières pages, avec ce brouillard permanent, aussi littéral que physique ! Car, le personnage principal a également, une psychologie très énigmatique. Dés le départ les bases sont posées. Vous ne pourrez qu’avancer en étant aussi embué que ce pauvre John !

Les graphismes à l’aquarelle sont d’une beauté « insaisissable » que les couleurs fades accentuent ! L’énigme des disparitions est aussi épaisse que ce brouillard, mais lorsque le final vous tombera dessus, vous finirez par tout comprendre de ce thriller fantastique aux Éditions Ankama.

La conclusion :