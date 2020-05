Comment bien choisir sa clôture ?

Il existe différents moyens pour mettre une séparation dans son jardin. Décorative et fonctionnelle, la clôture est la traditionnelle séparation de jardin, balcon ou terrasse. Pour trouver la bonne clôture qui est adaptée à la séparation que vous recherchez, il faut que vous preniez en compte certains critères importants. Le meilleur choix de clôture est celui qui propose le plus de solidité. Le modèle doit être robuste et sécurisant. Le niveau de visibilité est également un point important. Pour éviter les regards indiscrets, il faut que la clôture soit la plus opaque possible. Et bien sûr, la hauteur du modèle. Il faut que la clôture soit à la bonne hauteur et qui puisse bien protéger votre jardin des vis-à-vis.

Quelle clôture déco choisir ?

Pour avoir une séparation, mais avec de l’esthétisme, faites le choix d’une clôture en bois composite. C’est une matière qui est très design et donnera de l’originalité à votre jardin. De même, avec un traitement spécialisé, le bois résiste aux intempéries, ce qui vous permettra de profiter de la clôture à long terme. Incontournable des clôtures, la clôture végétale est facile à installer, à entretenir et offre une très belle déco au jardin. En plus d’être une jolie déco, la clôture végétale est également écologique et durable. Pour cela, vous avez le choix entre différentes plantes telles que le bambou, le troène, le laurier, le thuya…

Comment avoir une clôture déco et innovante ?

Pour une clôture innovante et déco, vous pouvez opter pour la clôture en tiges tressées. Protection contre les regards garantie. Les idées autour de la clôture innovante sont vastes, vous pouvez créer une clôture originale en utilisant des palettes colorées, des rondins de bois, des troncs d’arbre en forme de crayons de couleur… Un site internet propose quelques idées pour avoir une clôture naturelle innovante et qui donne une jolie déco. Le site donne des conseils sur le choix de clôture à faire, mais également sur les entretiens nécessaires.