Comment choisir ses lunettes avec style ?

Que ce soit pour vos premières lunettes de vue ou pour vous protéger du soleil, le choix de ces accessoires n’est jamais évident. Pour être stylé avec des lunettes, il est essentiel de prendre en compte certains critères. Nos conseils pour trouver la bonne paire de lunettes qui correspondra à votre personnalité.

Des lunettes adaptées à son look

Pour être à l’aise avec vos lunettes, elles doivent être un prolongement de votre personne. De cette manière, vous ne serez pas gêné de les porter ou vous ne risquez pas de les oublier. Pour cela, adoptez des lunettes qui correspondent très bien à votre allure.

Pour un sportif ?

Toujours en mouvement, vous avez besoin de lunettes offrant un bon maintien. De plus, la monture et les verres devront être résistants aux chocs éventuels. Les formes rectangulaires sont plus conseillées pour ce type de personne. Ils ont du caractère, sont ergonomiques et s’adapteront très bien à une mode de vie énergique.

Pour un hipster ?

Jean, chemise et bretelles sont vos habits préférés ? Vous êtes souvent dans les expositions, les concerts et les rencontres entre passionnées ? Pour accompagner votre look vintage et original, optez pour des lunettes rondes et des montures en bois. Les montures raffinées ayant des ornements sur les bords ou en forme de « papillon » sont quant à elle conseillées aux femmes.

Pour un intello ?

Que vous soyez un médecin, un développeur web ou un analyste financier, il n’y a pas de raison de ne pas être glamour avec des lunettes. Cet accessoire vous donnera du charme afin de contraster avec un quotidien sérieux. Les lunettes tout en rondeur seront conseillées pour vous donner un air plus détendu. Cette forme est plus tendance et sophistiquée, mais pourra convenir au bureau ou en cours. Les montures transparentes sont également recommandées pour le style intello.

Selon la forme de visage

Vous avez aussi la possibilité de choisir vos lunettes en fonction de la forme de votre visage. En effet, certains modèles correspondent plus à une forme de visage qu’à une autre.

Il est recommandé aux personnes au visage rond de porter des lunettes avec des montures rectangulaires ou carrées. Celles-ci permettront de donner du graphisme à votre visage tout en restant élégant en toute occasion.

Vous avez un visage en triangle inversé ? Les modèles de lunettes vintage vont donner de la douceur à votre visage. Que ce soit les modèles aviateurs ou oversize, ces lunettes vont dévier l’attention de vos interlocuteurs de votre front. Quelle que soit la forme de lunettes adoptée, évitez uniquement les montures de petite taille.

Les visages ovales ont la chance de pouvoir tout porter sur leur visage. Vous pouvez changer de monture au gré de vos envies et de vos tenues. L’autre avantage, c’est que vous pouvez vous permettre les lunettes aux formes graphiques et les couleurs originales au quotidien.

Le choix des verres des lunettes dépendra ensuite des recommandations de votre ophtalmologue. Si ces accessoires servent surtout à votre style, préférez les paires de lunettes anti-lumière bleue qui sont pratiques si vous êtes souvent devant un écran.