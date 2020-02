Retour de flammes, tome 1, Premier rendez-vous

Premier rendez-vous est le premier tome de la nouvelle série Retour de flammes, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Laurent Galandon et Alicia Grande, parue en février 2020, qui présente un polar historique, dans un Paris occupé.

Septembre 1941, à Paris, dans un cinéma vide, en pleine nuit, un homme traverse la salle avec une lampe torche. Il arrive bientôt vers la cabine, où se trouvent des bobines. Là, il tire sur des films, allume une cigarette, avant de laisser tomber l’allumette sur les films, qui prennent rapidement feu. Une fois sorti, l’homme se rend à un poste de téléphone dans la rue, pour un appel anonyme. Il explique qu’un incendie vient de se déclarer au cinéma Le Concordia, dans le 6è, dans la cabine de projection. Un peu plus loin, un homme en bicyclette semble apeuré, perdu… Les pompiers mettent fin au feu du Concordia, les inspecteurs sont déjà sur place. L’intervention des soldats du feu a annihilé tout espoir de récolter des empreintes ou autres indices. Mais l’âme charitable qui a appelé pour sauver le cinéma et l’établissement en entier, est le premier suspect pour le commissaire Lange.

Le polar est bien mené, présentant un crime, un incendiaire à l’œuvre, qui passe un coup de fil anonyme par la suite. Ensuite, se mettent en place le commissaire et l’inspecteur, qui vont devoir travailler ensemble sur l’affaire. Une enquête qui semble bien plus complexe que prévue, car la Gestapo veille à ce que le travail soit fait. En effet, c’est la deuxième fois qu’un acte similaire a lieu, dans la capitale. La bande dessinée est captivante, mêlant habilement, sur le fond, l’histoire, avec cette France occupée, et le cinéma, qui est manipulé par les occupants nazis. Le récit offre quelques rebondissements, un peu de tension et des personnages bien étranges parfois, qui se mettent en place et se dévoilent petit à petit. Le polar est prometteur, intense et plaisant à lire. Le dessin est dynamique, très fluide, avec un trait vif et expressif, très agréable à découvrir.

Premier rendez-vous est le premier tome de la nouvelle série Retour de flammes, une bande dessinée qui présente un polar assez bien mené. Une enquête étrange, des cinémas et films incendiés et un Paris occupé assez oppressant…